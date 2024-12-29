Солдати КНДР у російській формі на кордонах НАТО: у Зеленського потужно звернулися до Заходу

У грудні 2024 року Росія розпочала активно використовувати військових КНДР у штурмах на Курщині. У Зеленського вважають, що у відповідь на залучення Москвою Пхеньяну до війни в Україні, а також інші гібридні атак, Захід має ухвалити сильні рішення.

За даними Білого дому, лише за тиждень боїв у Курській області втрати серед північнокорейських військових склали 1000 убитих і поранених. Керівник Офісу президента підкреслив, що країни ЄС і НАТО мають готуватися до гібридних загроз на кордонах, передає 24 Канал.

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Захід має вдатися до сильної відповіді Росії

Андрій Єрмак наголосив, що західні союзники повинні реагувати на провокації і порушення з боку Росії ухваленням сильних рішень.

Посадовець пригадав за нещодавню диверсію окупантів, вчинену проти члена НАТО – Фінляндії.

Довідка: Два підводні кабелі Estlink сполучають Естонію та Фінляндію через Фінську затоку. Удень на Різдво один із них, Estlink 2, був пошкоджений. Гельсінкі конфіскували російський танкер Eagle S, яке підозрює у шпигунській діяльності через виявлене нехарактерне для простого торгового судна обладнання.

"Тіньовий флот, який здійснює диверсії щодо кабелів, може бути не єдиною такою загрозою від Росії", – зауважив чиновник.

За його словами, "поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових кндр, або ж іранських проксі – це цілком реально", якщо не зупинити Кремль зараз, адже безкарність породжує вседозволеність.