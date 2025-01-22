Армія КНДР втратила близько 4000 військових на Курщині, 1000 з них – убитими, – BBC

Станом на середину січня у Курській області Росії загинуло щонайменше 1000 солдатів Північної Кореї. Загалом було поранено, вбито, взято в полон чи зникло безвісти 4000 військових КНДР.

Кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер каже, що ця цифра є дуже великою, зважаючи на те, що на допомогу Росії у Курській області було направлено близько 11 тисяч солдатів Північної Кореї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

Дивіться також Зеленський назвав втрати КНДР у Курській області та яку ще країну Путін хоче втягнути у війну

Що відомо про втрати солдатів КНДР на Курщині

За даними видання, західні чиновники на умовах анонімності повідомили, що близько 1000 військових КНДР загинули у Курській області. Гарднер вважає, що такі втрати є неприпустимі для північнокорейського контингенту без значного підкріплення.

Він зазначає, що наразі невідомо, де поранені солдати Північної Кореї проходять лікування чи коли та в якій кількості їх зможуть замінити інші військові. Однак, вже зрозуміло, що "північнокорейський режим платить за допомогу Росії високу ціну".

Зауважимо, що раніше полонений солдат КНДР визнав великі втрати військових Північної Кореї на Курщині. За його словами, у північнокорейських підрозділах було дуже багато поранених.