Російських "добровольців" зобов'яжуть платити за втрачену на фронті техніку

Російська держдума ухвалила закон, яким "добровольців" зобов'язали платити за зіпсовану чи втрачену на війні техніку. Платитимуть вони з окладів, частина яких утримуватиметься.

Термін притягнення до матеріальної відповідальності становить три роки з дня виявлення збитків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Платитимуть росіяни за техніку, покинуту під час відступу

За втрачену БМП солдат російської армії повинен буде заплатити у казну своєї держави із власної кишені або навіть може бути "обнулений".

Викласти рублі доведеться, зокрема, і залишену на полі бою під час відступу техніку.

Водночас у проєкті "Хочу жити" нагадали, що росіяни можуть отримати грошову винагороду.

Розцінки, як кажуть організатори, "дуже приємні": від 10 тисяч до 1 мільйона доларів залежно від типу техніки.

В Україні діє "зворотний" закон – про грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування російську бойову техніку… Чи не вигідніше здатися з цією ж "бехою" в полон, вижити, ще й отримати 50 тисяч доларів?

– написали там.