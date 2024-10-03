"Солдатиків багато вибігло": показали відео біля об'єкта, який росіяни назвали Курською АЕС

Російські ЗМІ повідомляли про нібито удар ЗСУ по Курській АЕС. Однак відео очевидців свідчать про те, що інцидент трапився не там.

На оприлюднених кадрах видно, як після вибуху, з об'єкта вибігають російські військові. Відповідне відео показав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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На території об'єкта були російські військові

Андрій Коваленко показав відео, яке опублікували очевидці вибуху у Курчатові. На кадрах чути, як росіянка розповідає про те, що з об'єкта "побігли солдатики". Водночас до неба здіймався чорний дим.

Дякуємо мешканцям Курчатова за те, що підтвердили інформацію про "вибігання солдатіков" з об'єкта, який російські пропагандисти брехливо назвали Курською АЕС,

– каже керівник ЦПД.

Росіяни показали момент вибуху: дивіться відео

Нагадаємо, що незадовго до цього росіяни заявили про нібито удар по Курській АЕС з HIMARS. Водночас російські ЗМІ наполегливо запевняли про нібито атаку ЗСУ французькою авіабомбою. Пізніше вони змінили свою риторику та почали казати, що Курську АЕС нібито намагалися атакувати за допомогою щонайменше чотирьох ракет та дрона "Паляниця".