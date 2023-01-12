Тисячі вирв від снарядів: у Maxar показали супутникові фото з Бахмута та Соледара

Бахмут та Соледар – найгарячіші точки на лінії фронту. Окупанти, які діють за тактикою випаленої землі, руйнують ці міста у надії захопити їх. Тож ці населені пункти перетворилися у руїни.

Американська аерокосмічна компанія Maxar порівняла світлини з Соледару за серпень 2022 року та січень 2023. Також там показали знімки з Бахмута, де вздовж доріг тисяч вирв від снарядів ворога.

Зверніть увагу ЗСУ у Соледарі почуваються впевнено, немає ознак відступу, – CNN

На що окупанти перетворили Соледар

На супутникових знімках видно, що ще 5 місяців тому у Соледарі були цілі будинки і в місті було життя. Та постійні російські обстріли, спрямовані на знищення міста, призвели до того, що у Соледарі фактично не залишилося вцілілих будівель. Це показують порівняння знімків міста за 1 серпня 2022 року та 10 січня 2023 року.

Соледар у серпні 2022 та у січні 2023 / Фото Maxar

Соледар у серпні 2022 року та в січні 2023 / Фото Maxar

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 січня заявив, що Соледар майже знищений окупантами, які постійно обстрілюють українські міста й села артилерією.

Також компанія показала супутниковий знімок з Бахмута – ще одного міста-фортеці Донеччини. Фото зроблене 7 січня 2023 року. На знімку видно тисячі вирв від ворожих снаряд уздовж доріг у місті. Самі дороги також пошматовані ворожими снарядами.



Бахмут 7 січня 2023 року / Фото Maxar

Що відбувається на фронті

Тривалий час Бахмут та навколишні населені пункти були епіцентром найжорсткіших боїв на фронті. Окупанти вперто намагалися захопити місто, однак попри всі спроби ворога, Збройні Сили тримають Бахмут під контролем.

Наприкінці грудня 2022 року росіяни, зрозумівши те, що успіху в Бахмуті не буде, вирішили перекинути свої сили на Соледар, що за 20 кілометрів. Аналітики та експерти відзначають, що Соледар не стільки стратегічно важливий для росіян, як ідеологічно, адже їм потрібні бодай якісь "здобутки" та й "кухар Путіна" Євгеній Пригожин хоче довести, що його найманці з ПВК "Вагнера" кращі, ніж російська армія. До слова, окупанти вже заявили, що нібито захопили Соледар, однак це брехня – наші воїни продовжують давати героїчну відсіч у важких боях.

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