Глава військової адміністрації Соледара спростував захоплення міста окупантами

росЗМІ поширили інформацію про те, що окупанти зайшли на околиці Соледара. Проте очільник ВЦА спростував інформацію про це.

росіяни намагалися наступати на сусідню Яковлівку, але ЗСУ відбили їх. Про це Сергій Гошко повідомив 13 липня.

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Яка ситуація біля Соледара

Населені пункти під українським контролем. Була спроба російської армії на Яковлівку, які українські військові успішно відбили. Там пошкоджено три будинки згоріли. І в Бахмутському чотири будинки пошкоджено це, де Лисичанська траса. На околицях Роздолівки були обстріляні,

– розповів керівник Соледарської МВА.

Сергій Гошко каже, що зараз у Соледарській громаді проживає близько 5 – 6 тисяч людей. Води немає. У місті пошкоджено багато житлових будинків.

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російські окупанти обстріляли з озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір'я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС.

Також ворог завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки і Семигір'я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

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