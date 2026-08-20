"Люди були заблоковані": моторошні наслідки російського удару по Солом'янському району

До 15 збільшилась кількість загиблих через російський комбінований обстріл. У столиці пошкодження зафіксовані в трьох районах: Святошинському, Солом'янському й Дарницькому. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Ведучий 24 Каналу Андрій Штангрет, який перебуває в Солом'янському районі Києва, де постраждала багатоповерхівка, розповів, що є руйнування на верхніх поверхах: з 7 по 9. Також зазнали пошкоджень сусідні будинки.

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Пожежу в Солом'янському районі співробітники ДСНС ліквідували, але рятувальні роботи продовжуються досі. Доступ до житлової будівлі обмежений. Тому рятувальники використовують кран, аби дослідити, чи не залишились в будинку ще люди.

В Київській МВА повідомили, що у цьому районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Внаслідок атаки по Києву постраждали 39 осіб, загинуло – 15. У Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби.

Наразі триває демонтаж перекриття багатоповерхового житлового будинку та аварійних конструкцій пошкоджених будівель, розташованих поруч. Піротехнічні розрахунки обстежили місце обстрілу на наявність ВНП та вилучили безпечні залишки ворожої ракети.

Тут значні руйнування, повибивало вікна в усіх довколишніх будинках. Поруч розташований гаражний кооператив, там майже все вигоріло. Наразі пожежі ліквідовані. До нас підійшла жінка, яка працює в музичній школі, яка розташована неподалік. Вона розповіла, що внаслідок ворожого обстрілу там повилітали вікна, пошкоджені навчальні класи. Це державна школа, яку готували до відкриття в новому навчальному році,

– розповів Штангрет.

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Ведучий додав, що мешканці пошкодженої багатоповерхівки дуже стурбовані та втомлені, вони не спали з миті, як почалась атака на столицю. Він підкреслив, що люди пережили страшну ніч.

Частина з них була заблокована всередині будівлі. Для рятувальників це був пріоритет №1, тому що в мить, коли палає будівля, є висока ймовірність, що пожежа буде швидко поширюватися і відповідно буде великий обсяг чадного газу, що несе загрозу для життя і здоров'я людей,

– озвучив Штангрет.

На місці окрім правоохоронців та рятувальників працюють комунальні служби. Вони займаються прибиранням території та допомагають закрити листами фанери вибиті вікна. Постраждалі кияни звертаються зараз до центрів надання підтримки, куди подають заяви щодо свого пошкодженого внаслідок російської атаки майна.

Наслідки обстрілу столиці / Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у Повітряних Силах повідомили, що у ніч на 20 серпня Росія здійснила атаку ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М", С-400 та 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/"Іскандер-К"/Х-59, 8 крилатими ракетами "Калібр", двома "Бандеролями". Ворог також застосував 168 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони-імітатори.