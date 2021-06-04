Треба продати державні дачі, – Солонтай про елітні будинки під Києвом з незаконними мешканцями

Перші 20 державних осіб вже покидають свої маєтки у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, де проживали незаконно. Вони давно втратили свої посади, але матеріальне забезпечення, яке їм надали, залишилось.
Особи продовжують сплачувати за нерухомість, в них збільшилась за нього платня. Про це в ефірі повідомив експерт з політики Олександр Солонтай.
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Що зробити з незаконними мешканцями
За його словами, наразі розглядають різні варіанти, що зробити з незаконними мешканцями: щоб вони віддали маєтки, або розірвати з ними договора оренди, або виселити, або підняти їм плату.
Було б логічно це розв'язати, на мою думку, шляхом продажу цих державних дач,
– зазначив Солонтай.
Він відзначив, що, можливо, ті люди, які там наразі проживають, першими зареєструвалися б в аукціоні і купили б собі ті дачі. Тоді б вони не платили б оренду, а держава не витрачалась на утримання.Відзначимо! У список виселення з елітних держдач, який оголосила Рада нацбезпеки й оборони України, потрапили чиновники та міністри часів Віктора Януковича.
Ситуація – на користь українців
Також, як наголосив експерт, таку ситуацію розв'язали б на користь українців. Тому що таким способом можна було б отримати у бюджеті додаткові гроші.
"Зараз дискутують про те, яким шляхом піти. Але, на мою думку, настав час це продавати", – відзначив експерт з політики.
Політолог сказав, що робити з елітними маєтками з незаконними мешканцями під Києвом: дивіться відео