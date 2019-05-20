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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Солонтай пояснив, що насправді означає розпуск ВР та чому це не вихід

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      Просто під час інавгураційної промови новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду. Нагадаємо, що саме цього намагалися уникнути парламентарії, аби ще півроку протриматися на посаді.

      Як зазначив політичний експерт Олександр Солонтай в прямому ефірі 24 каналу, Володимир Зеленський порушив дуже важливі питання, зокрема про ухвалення виборчого кодексу.

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      Однак, заяви про розпуск Верховної Ради є не лише не мають законної сили, так ще й не дуже логічні. 

      Розпуск означає, що вибори відбудуться за тут і зараз, за скороченою процедурою, але згідно з чинним законодавством. Коли старе виборче законодавство не діє, ухвалюється нове. Але хто його буде ухвалювати, якщо ми відпустили парламентарів,
      – наголосив Солонтай. 

      Він наголосив, що у такий спосіб, депутати чують два абсолютно різних посили: з одного боку ухвалити новий виборчий кодекс, а з іншого – піти геть. Також експерт зазначив, якщо не змінити законодавство, то до парламенту зайдуть люди старої системи.


      Чому не варто розпускати Верховну Раду

      Ми вже тричі обирали за старими правилам і отримували неякісний парламент. Бо не можна отримати якісну Верховну Раду, якщо обирати її за закритими виборчими списками та мажоритарними округами,
      – зазначив Солонтай.

      Він нагадав, що неможливо за два місяці ухвалити виборче законодавство і за новими правилами обиратися до парламенту. Єдиним правильним варіантом, на думку експерта, було б протягом місяця реформувати виборче законодавство і вже потім розпускати Раду.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Володимир Зеленський Законодавство Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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