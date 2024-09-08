На Закарпатті в Солотвино вщент згоріла база відпочинку

В селищі Солотвино на Закарпатті зранку 8 вересня сталася пожежа. Там на території бази відпочинку згоріли чотири дерев'яні будиночки.

За словами ДСНС, пожежа охопила площу 500 квадратних метрів. На щастя, вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будинки.

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У Солотвино спалахнула масштабна пожежа

Повідомлення про пожежу на базі відпочинку у селищі Солотвино Тячівського району надійшло 8 вересня о 05:22. Першими на місце прибули фахівці Центру безпеки громадян місцевої громади, за ними приїхали рятувальники з Тячева та Великого Бичкова.

На момент прибуття пожежників, відпочивальники евакуювались самостійно.

Пожежа охопила чотири дерев'яні будиночки на площі 500 квадратних метрів. Зважаючи на сильний вітер і щільну забудову, було залучено додаткові сили з Тячева та Вишкова. Загалом працювали 6 одиниць техніки та 30 рятувальників,

– йдеться в повідомленні.

Для здійснення аеророзвідки пожежі також залучався БпЛА. Пожежу вдалось локалізувати о 06:50 і повністю ліквідували о 07:34.

Точну причину пожежі тепер мають встановити правоохоронці.