Хтось важливий в Росії почав працювати на зміну режиму Путіна: що на це вказує

Пропагандист Владімір Соловйов змінив риторику, почав критикувати Путіна й міністерство оборони. Зараз в інформаційному просторі Росії відбувається є революційна хвиля.

Про це для 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов.

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"Є лише один персонаж, який постійно ниє про поразку Росії. Це Гіркін "Стрєлков". Він почав цю риторику з весни 2022 року й продовжує до сьогодні. Тепер і Соловйов змінив думку", – сказав Попов.

Нова парадигма

Експерт зазначив, що спостерігаючи за російським істеблішментом, побачив виступ Олексія Навального з тюрми. Йому дали можливість записати відео й поширити в інтернеті.

Навальний з 2014 року змінив свою риторику про Крим. Він тепер вважає його українським, як і Донеччину й Луганщину. Крім цього, говорить, що Україна повинна зробити все, щоб змінити режим Путіна й тоді є можливість побудови нової демократичної Росії, – зазначив Попов.

Він вважає, що з'явилася нова парадигма, в якій і Соловйов бачить свою участь. Пропагандист дуже різко змінив точку зору.

"Якщо ви пам'ятаєте, то Соловйов з Гіркіним мав гострий конфлікт щодо критики збройних сил. Я розумію, що хтось важливий в Росії почав працювати на зміну режиму Путіна", – додав експерт.

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