Соловйов назвав бєлгородців "тварюками та панікерами": мешканці області напхали пропагандисту

Російський пропагандист Владімір Соловйов вкотре вибухнув в істериці. Цього разу він накинувся на мешканців Бєлгорода, які бідкаються на ледь не щоденну "бавовну".

Під час чергового ефіру Соловйов різко заговорив про мешканців Бєлгородської області. Їх він назвав тварюками та панікерами.

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У Соловйова істерика через істерику Бєлгородців

Велика кількість різних тварюк, які прикидаються блогерами, писали, що федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям, у них нічого немає. Поки Москва гуляє, Бєлгород гине, ось це вся мерзенна істерика,

– істерив Соловйов.

У найкращих традиціях пропагандистської машини, Соловйов показав, як на авто проїхався з місцевою чиновницею. І що вона розповіла йому, що бєлгородці отримують допомогу від Москви. І що люди буцімто "на зло" йшли голосувати під час так званих "виборів", коли на Бєлгородщині щось бахкало.

Соловйов також запевняв, що федеральна влада буцімто зробила все, що могла. Що навіть закупили "протиударну плівку для вікон" за мільярд. Так ще й організувала сповіщення про загрозу з допомогою телеграм-каналів.

Соловйов в істериці накинувся на мешканців Бєлгорода: дивіться відео

Соловйова поставили на місце

Росіяни, які дивилися цей ефір, вирішили піти і напхати Владіміру Соловйову. Вони залишили безліч гнівних коментарів на його сторінці у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакті".

Мешканці запропонували пропагандистові проїхатися без бронежилета у громадському транспорті. Були також ті, хто закликав його разом з дітьми перебратися до Бєлгорода.

Дехто з глядачів запропонував головному пропагандисту країни перенести свою студію до Бєлгрода.

Приїжджайте до Бєлгорода, зустрінемо з хлібом-сіллю та феєрверками!

– пишуть бєлгордці.

Останнє слово – яскравий натяк на те, що у Бєлгородській області постійно щось бахкає. А ще Соловйова запрошують "на екскурсію в Козинку". Там якраз російські добровольці проводять свою операцію.