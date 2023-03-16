Пропагандист Соловйов шукав кілера у 90-і роки: хотів вбити кримінального авторитета

Колишній ФСБшник Сергій Асташин заявив, що у 90-і роки Володимир Соловйов хотів найняти кілера. Він стверджує, що пропагандист хотів замовити кримінального авторитета.

У 90-і роки Володимир Соловйов був успішним бізнесменом, який мав зв'язки з криміналом та різними бандами. Пізніше у нього виник конфлікт зі "злодієм у законі" Отаріо Квантрішвілі, тому він вирішив з ним поквитатися.

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Як Соловйов шукав кілера через ФСБ

Асташин розповідає, що під час навчання в академії у 1993 році з ним зв'язався Володимир Соловйов через спільного знайомого. Він покликав ФСБшника, аби той перевірив наявність "жучків" у кабінеті. Асташин погодився й так відбулося знайомство з Соловйовим.

Після цього, через 3 – 4 дні, пропагандист знову викликав до себе ФСБшника і попросив знайти кілера, який вбив би Квантрішвілі. Соловйов заявив, що готовий заплатити 20 тисяч доларів за таку роботу, проте ексслужбовець відмовився.

Колишній ФСБшник написав рапорт й доповів своєму керівництву про цю розмову. Але пізніше йому наказали забути про зустріч із Соловйовим, а про його "пропозицію" нікому не розповідати.

У 1994 році Квантрішвілі все ж вбили, але Асташин вважає, що саме у той час ФСБ завербувала пропагандиста. У 90-і у Соловйова були деякі проблеми з бізнесом, але пізніше вони дивним чином вирішилися. Асташин стверджує, що у цьому допомогла ФСБ.

Вбивство злодія у законі Квантрішвілі

Справу розкрили лише через 12 років. Тоді слідство встановило, що вбивцею виявився відомий кілер Олексій Шерстобитов, або "Льоша-Солдат" – так його називали в банді.

Квантрішвілі застрелили на виході з лазні, всі 3 кулі потрапили у ціль. Кілер зізнався, що його найняв кримінальний авторитет Сильвестр, з яким Отарі не поділив завод. За вбивство йому заплатили трикімнатною квартирою у Москві та автомобілем "Жигулі".

Зазначимо, що на смерть "злодія в законі" відреагував тодішній президент Борис Єльцин, а на похорон прийшли мер Москви Юрій Лужков, власник НТВ Володимир Гусинський, депутат Держдуми Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум, Богдан Титомир та інші імениті спортсмени та діячі мистецтва.

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