На слова українського військового відреагував Соловйов, цинічно назвавши його "радянським офіцером, який прогнувся під режим", а також сказав, що заяви військового є "ганьбою". Сам генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу відреагував на слова пропагандиста.

Маломуж поставив Соловйова на місце

Зрозуміло, яку риторику сповідує пропагандист і на кого спрямовані його заяви. Соловйов намагався апелювати до того, що Маломуж навчався у радянські часи й нібито з "пристойними людьми", які всього його навчили.

Цікаво, що пропагандист так і не спростував слова Маломужа про Костянтинівку. Навіть ворог не може заперечити, що наміри Кремля зовсім не гуманітарні.

Пропагандистська машина працює так, що у неї немає аргументів. Тому вони переходять на особистість, ігноруючи конкретні факти,

– зауважив Микола Маломуж.

Він нагадав, що росіяни щодня здійснюють акти терору в Костянтинівці, а також по всій Україні. Окрім військових, поранень постійно зазнають мирні люди, жінки, діти. Пропагандисти ніяк не можуть це заперечити, тому просто ігнорують.

"Я не раз говорив, що коли Володимир Путін розпочав війну, то тим самим забезпечив кінець для себе та свого режиму. Агресор програватиме, бо народ України не перемогти. Це моя відповідь – ви не переможете, бо ви агресори, кати", – наголосив генерал армії.

Маломуж відповів Соловйову: дивіться відео

Росіяни скидають ракети й бомби по житлових будинках, садочках, школах. Саме такою цинічною є суть росіян, тому всі інші слова є просто блефом. Український народ це розуміє, а невдовзі це усвідомлять і росіяни. Тоді вони нарешті повстануть проти злочинного режиму та його брехні.

Ба більше, російська пропаганда уже не спрацювала, бо у неї не повірив ніхто у світі. Росія уже багато років перебуває у міжнародній ізоляції через дії Путіна та його прибічників. Вирок за все скоєне обов'язково буде.

Нагадаємо, ще на початку липня Володимир Путін заявив про захоплення Костянтинівки, але це виявилося не правдою. За місто досі тривають бої, там перебувають як українські, так і російські бійці. Україна проводить операції із зачистки.