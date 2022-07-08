"Донбас – просто привід": на телебаченні в Італії рознесли зажерливість пропагандиста соловйова
На італійському телебаченні жорстко "пристромили" пропагандиста кремля владіміра соловйова. Він вкотре намагався просувати свою маячню, проте ведучий це одразу зупинив.
Це сталося під час включення цього путінського посіпаки в програмі Porta a Porta каналу Esclusiva. Згодом цей уривок почали поширювати в соцмережах.
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соловйов назвав ціль кремля у війні
Інформаційний зливний бачок росії намагався розповісти, що вони хочуть окупувати лише Донбас. Проте ведучий Бруно Веспа продемонстрував карту й довів – соловйов цинічно бреше.
То ціль – Донбас? Але чому ви атакуєте не тільки тут? Ви атакуєте Харків, атакуєте Південь, щоб дійти до Одеси. Куди ви хочете дійти? Яка у вас ціль?
– запитав ведучий.
Тут пропагандист перекреслив усе, що протягом кількох місяців говорять у росії. Він визнав, що окупаційні війська мають на меті дійти "до Придністров'я, якщо бути точним". Після цього представник ЗМІ агресора хотів продовжити ширити маячню, проте Бруно його перервав: "Зачекайте, владіміре. Тобто ви хочете забрати цю частину України, щоб дійти до Придністров'я. Господи, Донбас тут ні до чого! Донбас – це лише привід".
Після цього Веспа продовжив обурюватися ненажерливістю росіян. Він акцентував, що вони намагаються забрати в нашої держави ледь не половину території та вихід до Чорного моря. "Ви думаєте, що Україна дозволить подібне? Думаєте, ми, італійці, європейці, члени НАТО можемо дозволити подібну ситуацію? Це неможливо", – відрізав журналіст.
Італійський ведучий розніс владіміра соловйова: дивіться відеоВажливо! Придністров'я – самопроголошена квазіреспубліка у Східній Європі, яку міжнародна спільнота вважає частиною Республіки Молдова. Там у 1992 році місцеві сепаратисти за підтримки російських військових створили свою "республіку". Цю територію можна вважати прототипом самопроголошених так званих "ДНР" і "ЛНР" на Сході України.
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