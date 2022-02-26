Соляра скінчилася: під Сумами зустріли росіян, що "заблукали"

Всі військові ЗС РФ опинилися у вкрай скрутному становищі в Україні. Окрім того, що командування закинуло їх у справжнє пекло, загарбники залишилися без постачання боєкомплекту, палива та їжі.

Про це свідчать численні відео, які роблять мешканці різних міст України. За даними військових, окупанти здебільшого відірвані від командування, не орієнтуються на місцевості та не можуть ефективно діяти.

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Виключенням є лише великі наступальні групи загарбників, які поки що становлять чималу небезпеку для цивільної інфраструктури, мирних жителів та бійців ЗСУ.

Треба пояснювати окупантам, що їм тут не раді

Відео спілкування мешканці Сумщини з російськими загарбниками виклав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Судячи з запису, місцевий житель під'їхав до розгублених окупантів та спитав, чи не зламалася їх бронетехніка.

Почувши відповідь, що у них закінчилося паливо, українець запропонував відтягнути їх МТЛБ назад до Росії.

Крім того, чоловік спитав, чи знають окупанти, куди їдуть. Як виявилося, ті нібито не знали.



Попереду на них чекає або полон або смерть. А українця, який їх демотивує, ми після нашої перемоги знайдемо та нагородимо! Українці, Говоріть з російськими окупантами! Пояснюйте, що їм тут не раді. Вони повинні складати зброю і їхати назад до себе, доки їх не поклали наші ЗСУ та ТРО,

– підкреслив Геращенко.

Дивіться відео діалогу українця з окупантами під Сумами:

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