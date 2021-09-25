У Сомалі біля президентського палацу вибухнуло авто: 8 загиблих

Поблизу президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто, в якому була бомба. У результаті загинули щонайменше вісім людей.

Авто, нашпиговане вибухівкою, врізалося у легкові та вантажні автомобілі на блокпосту, що веде до палацу. Поліція підтвердила обставини трагедії ЗМІ.

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Відповідальність на терористах

Контрольно-перепускним пунктом часто користуються президент і прем'єр-міністр Сомалі, їдучи дорогою до аеропорту Могадішо. Авто буквально рознесло на шматки від тієї кількості вибухівки, яка була всередині.



Авто поставили прямо на в'їзді до блокпосту / Фото Фара Абді Варсаме / Associated Press

Вісім людей отримали смертельні поранення. Ще дев'ять людей отримали поранення, заявив речник поліції Абдіфатах Адам Хасан.

Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання "Аль-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою". Група часто здійснює такі напади в столиці Сомалі.