У Сомалі біля президентського палацу вибухнуло авто: 8 загиблих
Джерело:Associated Press
Поблизу президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто, в якому була бомба. У результаті загинули щонайменше вісім людей.
Авто, нашпиговане вибухівкою, врізалося у легкові та вантажні автомобілі на блокпосту, що веде до палацу. Поліція підтвердила обставини трагедії ЗМІ.
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Відповідальність на терористах
Контрольно-перепускним пунктом часто користуються президент і прем'єр-міністр Сомалі, їдучи дорогою до аеропорту Могадішо. Авто буквально рознесло на шматки від тієї кількості вибухівки, яка була всередині.
Авто поставили прямо на в'їзді до блокпосту / Фото Фара Абді Варсаме / Associated Press
Вісім людей отримали смертельні поранення. Ще дев'ять людей отримали поранення, заявив речник поліції Абдіфатах Адам Хасан.
Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання "Аль-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою". Група часто здійснює такі напади в столиці Сомалі.Зверніть увагу! Минулого тижня Україну сколихнула новина про вибух авто у Дніпрі. На проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль Nissan Primerа. Загинули 2 людей, які були в авто: речниця ДСНС Дар'я Гречищева і член організації "Український легіон" Олексій Кавлак.