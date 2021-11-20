У Сомалі на ринку трапився теракт: постраждали та загинули люди

У Сомалі, що на північному сході Африки, посеред дня на ринку трапився теракт. Попередньо відомо, що 8 людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Вибух трапився тому, що ймовірно здетонувала дистанційно керована вибухівка. Про це повідомили місцеві ЗМІ 19 листопада.

До теми У Сомалі біля президентського палацу вибухнуло авто: 8 загиблих

На півдні Сомалі трапився теракт на ринку: загинули люди

На ринку в місті Бардейл пролунав вибух. У той час на місці трагедії були люди.

Вибух на місцевому ринку у місті Бардейл на півдні Сомалі забрав щонайменше 5 життів, ще 12 людей отримали поранення,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що на ринку можна зустріти переважно так званих "кочівних торговців", які продають худобу. Ба більше, у п'ятницю його також відвідують селяни із віддалених сіл.

Жодне з угруповань не взяло відповідальність за теракт

Місцеві ЗМІ повідомили, що, ймовірно, подіяв дистанційно керований вибуховий пристрій. Припускають, що його заклали терористи "Аль-Шабаб".

Попередньо відомо, що жодне із відомих угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт. Однак у пресі зазначають, що подібні вибухи зазвичай організували саме бойовики "Аль-Шабаб".

До речі, співробіник поліції повідомив виданню Anadolu, що місто Бардейл, де й пролунав вибух, розташоване орієнтовно за 310 кілометрів від столиці Сомалі Моґадішо.

За даними поліції, загинули щонайменше 8 людей, а поранення отримали – 13.

Троє поранених перебувають у важкому стані, а травми решти поранених не загрожують їхньому життю,

– пояснив поліцейський.

Додав також, що загиблі та постраждалі – цивільні мешканці.

Коротко про останні теракти в Сомалі

У вересні 2021 року біля президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто, в якому була бомба. У результаті загинули щонайменше 8 людей. Тоді відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання "Аль-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою".

У липні у сомалійському місті Кісмайо пролунав вибух в автобусі з футболістами, які їхали на матч. Тоді президента Джубаленда Ахмед Мохамед Іслам звинуватив у теракті бойовиків з "Аль-Шабаб".

У червні там терорист-смертник у місті Вісіл замінував авто. Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 7 людей. Серед них – 2 солдати.

З 2008 року повстання "Аль-Шабаб" веде боротьбу у Сомалі. Їхня головна мета – скинути центральний уряд, проте його підтримує міжнародна влада. Аль-Шабаб же хоче встановити власне правління, тому регулярно здійснює напади.