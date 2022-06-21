Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії може включати заборону на золото

У наступному пакеті санкції Євросоюзу проти Росії може з'явитися заборона на золото. У ЄС визначають сектори, які є найбільш відчутними для російської економіки.

Золото – важливий актив Центробанку Росії

Наразі в ЄС ще не розробляють 7 пакет санкцій проти Росії. Однак у Євросоюзі вже обговорюють можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Це важливо ЄС відключає від SWIFT ще три російські банки

Повідомляється, що Данія на закритій зустрічі послів ЄС запропонувала включити в нові санкції проти Росії золото.

За даними Reuters, Європейська комісія вже розпочала роботу в цьому напрямку. Водночас на цей момент незрозуміло, про які саме обмеження йдеться. Зокрема, санкції заборонять експорт золота в Росію, чи його імпорт або і того, й іншого одночасно.

Золото має серйозний вплив на російську економіку, оскільки є важливим активом Центрального банку Росії, чиї активи виявилися частково замороженими за кордоном унаслідок санкцій Заходу.

Уже 23 – 24 червня відбудеться саміт ЄС. Очікується, що у заяві за підсумком саміту має з'явитися згадка про "подальшу роботу над санкціями".

Санкції ЄС проти Росії: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз схвалив 6 санкційних пакетів проти російського режиму.

Євросоюз і Сполучені Штати Америки наклали ембарго на російське вугілля й нафту. ЄС запровадив ембарго тільки на початку червня, однак не повністю. Росія все ще може продавати трубопровідну нафту.

До речі Росія тепер заробляє на енергоресурсах більше, ніж до вторгнення в Україну, – Держдеп​

Також у рамках санкцій ЄС проти Росії ряд великих російських банків були відключені від системи SWIFT. Не обійшлося без персональних санкцій проти воєнних злочинців і пропагандистів. Під санкціями опинилася родина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За даними видання Die Welt, через санкції ЄС російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро.

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