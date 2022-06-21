Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії може включати заборону на золото

21 червня 2022 , 17:14
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Джерело:

Reuters

У наступному пакеті санкції Євросоюзу проти Росії може з'явитися заборона на золото. У ЄС визначають сектори, які є найбільш відчутними для російської економіки.

Золото – важливий актив Центробанку Росії

Наразі в ЄС ще не розробляють 7 пакет санкцій проти Росії. Однак у Євросоюзі вже обговорюють можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

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Повідомляється, що Данія на закритій зустрічі послів ЄС запропонувала включити в нові санкції проти Росії золото.

За даними Reuters, Європейська комісія вже розпочала роботу в цьому напрямку. Водночас на цей момент незрозуміло, про які саме обмеження йдеться. Зокрема, санкції заборонять експорт золота в Росію, чи його імпорт або і того, й іншого одночасно.

Золото має серйозний вплив на російську економіку, оскільки є важливим активом Центрального банку Росії, чиї активи виявилися частково замороженими за кордоном унаслідок санкцій Заходу.

Уже 23 – 24 червня відбудеться саміт ЄС. Очікується, що у заяві за підсумком саміту має з'явитися згадка про "подальшу роботу над санкціями".

Санкції ЄС проти Росії: що відомо

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз схвалив 6 санкційних пакетів проти російського режиму.
  • Євросоюз і Сполучені Штати Америки наклали ембарго на російське вугілля й нафту. ЄС запровадив ембарго тільки на початку червня, однак не повністю. Росія все ще може продавати трубопровідну нафту.

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Автор: Михайло Гема