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      Ольга Черненко

      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки

      165
      Чтобы учиться в школе в "ЛНР", нужно пройти конкурс
      Чтобы учиться в школе в "ЛНР", нужно пройти конкурс / Фото из открытых источников

      Приятель рассказывал, что проходя тридцать лет назад собеседование в школу, его попросили назвать имя и фамилию, а после спросили, что из этих слов его имя, а что – фамилия.

      И он, закончив с золотой медалью школу, все тридцать последующих лет переживает о том, что тогда от волнения не смог сразу определить, что из тех двух названных слов его имя – Андрей. Моя история вряд ли как-то аутентична для Луганска, она о том, что сейчас в школу идут подготовленными так, будто ребенок проходит срез знаний в НАСА.

      В знакомой семье за 150 рублей за час к пятилетнему ребенку ходит репетитор. Основная цель занятий – развитие умственных способностей малыша. В другой семье с пяти лет ребенок ходит на подготовительные занятия к школе. Эти занятия при школе, но отчего-то родители оплатили за них 1500 рублей. Аргумент администрации – во всех школах всего 7 занятий, а в этой школе целых 15, что в два раза больше, чем везде, а от этого и не бесплатно.

      Читайте такоже: Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014

      В еще одной семье ребенок перед школой посещает занятия при местном дворце творчества – три часа каждую субботу, что стоит 150 рублей. Здесь тоже вопросы – почему при "бесплатной" детской досуговой деятельности эти занятия платные? Родителей, кстати, этот вопрос не занимает – они рады, что есть кто-то, кто занимается с их ребенком, что по нынешнем временам очень ценно. Но если подводить итог сказанного – есть некая мода на дошкольные знания. Никто не ждет этого от детского сада. Бытует мнение, что в детском саду ребенок просто находится, собирая бациллы, а учить и развивать его должны за отдельную плату где-то еще.

      Сами учителя охотно этот миф поддерживают, выдавая перлы: то одним родителям сообщили, что их ребенок не способен к обучению (он был слабее остальных в классе по уровню подготовки), то нужно посмотреть, брать ли ребенка, который не умеет читать, в эту школу... Создается образ исключительно престижного начального образования. Родители готовы включаться в эту конкуренцию друг перед другом и учителями – доказывая, что их ребенок достоин того, чтобы его взяли в бесплатную начальную школу, где по логике вещей его должны научить читать и писать.

      Знакомая мама спрашивает у меня, как пишет мой ребенок, которому пять. Она переживает, что ее дочь пишет не достаточно хорошо. Читает, считает, но пишет не идеально. Мама планирует писать с дочерью английские слова, чтобы та выписывалась. И еще в школе на подготовительных занятиях учат сейчас состав слова, и мама в волнении, а что, если именно этот вопрос зададут на тестировании при поступлении в первый класс?

      Многие родители заводят дружбу с учителями. Кто-то платит, чтобы с их ребенком занимались дополнительно, а кто-то – чтобы не портили аттестат. В престижных школах такса на взятки от тысячи рублей – за оценки.

      У меня вопрос, куда после идут с такими "блестящими" аттестатами? Говорят, по российским программам учиться очень сложно. Репетиторы занимаются по украинским учебникам. Но у меня и другой вопрос – в чем смысл всего этого, если высшее образование сейчас обесценилось и стало доступно всем? И правда ли, что задача начальной школы не научить, а только проверить, чему смогли научить ребенка его родители?

      Читайте также: Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Діти Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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