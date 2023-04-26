У Росії повністю згорів великий населений пункт: залишились лише могили окупантів

У Росії триває сезон пожеж. Цього разу до флешмобу "гори-гори ясно" долучився населений пункт Сосьва у Свєрдловській області.

Росія живе за принципом "ні дня без пожеж". Полум'я успішно бореться з російськими окупантами. Палають заводи, згоряють житлові будинки. Тим часом результат пожежі 25 квітня вражає найбільше – вигорів цілий населений пункт. Деталі пожежі публікують росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Як епічно горіла та згоріла Сосьва

Спершу у Сосьві спалахнула трава. Наразі невідомо, чи хтось її підпалив, чи це природа сама не витримала й вирішила хоч трохи очиститися від росіян. Згодом полум'я перекинулося на житлові будівлі. На концерт до Кобзона вирушив щонайменше один місцевий житель.

Апокаліптичні кадри з Сосьви: дивіться відео з мережі

Свідки пожежі повідомляють, що Сосьва згоріла повністю. Гасити населений пункт особливо й нема кому. Окупанти успішно "пакетизуються", а ворожі літаки оперативно "приземляють".

До слова, росіянам не сиділося спокійно у своїй Сосьві. У населений пункт привозили труни з загарбниками, яких ліквідували в Україні. Що ж, тепер могили – єдине, що залишилося у Сосьві.

Сосьва згоряє: дивіться відео з мережі

Перелякані росіяни влаштували істерику в мережі через пожежу. Можна сказати, що карма працює.