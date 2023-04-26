ЗСУ готуються до контрнаступу, пекло на Бахмутському напрямку: хронологія 427 дня війни

Найгарячіші бої тривають на Сході нашої держави – загарбники не полишають спроб наступу. Водночас українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута та інших міст, не даючи ворогові їх захопити.

Середа, 26 квітня – це уже 427 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У командуванні української армії зазначили, що ЗСУ станом на сьогодні ліквідували 188 410 ворожих бійців. Лише за попередню добу – 640 окупантів.Речник ГУР Андрій Юсов попередив росіян про "потенційну небезпеку", яка може існувати під час параду на 9 травня до Дня Побєди. Власне, він закликав громадян ворожої держави не виходити з домівок та триматися якомога далі він військової техніки.У Зеленського прокоментували матеріал The Washington Post про те, що Україна нібито готувала удар по Москві до річниці від початку повномасштабного вторгнення. радник глави ОП Подоляк заакцентував на тому, що послалось ЗМІ на "злиті документи", яким довіряти не можна.У нещодавній заяві глава МЗС Дмитро Кулеба висловив готовність України брати участь у дискусіях стосовно мирного плану. Однак він підкреслив, що будь-яка "формула миру" не повинна призвести до заморожування російсько-української війни або до передачі нашою державою своєї території окупантам.

06:10 У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних ударів, а також:

2 ракети С-300 вдарили по центру міста Куп'янська на Харківщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Противник намагається безрезультатно наступати на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по ЗРК ворога.

Було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Зала" та "Орлан-10",

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили ЗРК та 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію росіян.

У виданні Bild констатували, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок пропустила засідання Радбезу ООН, бо не хотіла слухати маячню Лаврова на цьому заході. Зауважимо, що він є главою МЗС Росії та на цьому засіданні розповідав байки про "злочинний київський режим".

01:51 Радник глави Офісу Президента прокоментував скандальну заяву Угорщини стосовно того, що Україна "матиме право" вступити в НАТО лише після того, як запитає про це дозволу в Росії.

Та вони сьогодні можуть робити будь-які заяви. А після того, як програє Росія, ми з вами отримаємо абсолютну лояльність від таких країн, як Угорщина. Вони будуть першими, хто скаже: ми ставимо на голосування, що Україна має долучитися до НАТО,

– наголосив Подоляк.

Стало відомо, що селище Сосьва у Свердловській області Росії вщент згоріло. За попередньою інформацією, хтось підпалив траву – згодом вогонь перекинувся на житлові будинки.

00:25 Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував потенційний контрнаступ Збройних Сил. Він зазначив, що коли українські війська його розпочнуть, тоді про це дізнаються усі. А зараз інформацією щодо таких операцій володіє дуже обмежене коло осіб.

Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі,

– заявив він.