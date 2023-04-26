ЗСУ готуються до контрнаступу, пекло на Бахмутському напрямку: хронологія 427 дня війни
Найгарячіші бої тривають на Сході нашої держави – загарбники не полишають спроб наступу. Водночас українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута та інших міст, не даючи ворогові їх захопити.
Середа, 26 квітня – це уже 427 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про хронологію подій цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.
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06:10 У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних ударів, а також:
- 2 ракети С-300 вдарили по центру міста Куп'янська на Харківщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
- Ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та критичній інфраструктурі населених пунктів.
- Противник намагається безрезультатно наступати на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по ЗРК ворога.
- Було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Зала" та "Орлан-10",
- Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили ЗРК та 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію росіян.
01:51 Радник глави Офісу Президента прокоментував скандальну заяву Угорщини стосовно того, що Україна "матиме право" вступити в НАТО лише після того, як запитає про це дозволу в Росії.
Та вони сьогодні можуть робити будь-які заяви. А після того, як програє Росія, ми з вами отримаємо абсолютну лояльність від таких країн, як Угорщина. Вони будуть першими, хто скаже: ми ставимо на голосування, що Україна має долучитися до НАТО,
– наголосив Подоляк.
00:25 Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував потенційний контрнаступ Збройних Сил. Він зазначив, що коли українські війська його розпочнуть, тоді про це дізнаються усі. А зараз інформацією щодо таких операцій володіє дуже обмежене коло осіб.
Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі,
– заявив він.