СОТ припинить режим найбільшого сприяння для Росії та скасує заявку Білорусі на вступ

Світова організації торгівлі скасує режим найбільшого сприяння для Росії через агресію проти України.

Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 14 березня.

Важливо ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії

Крім того, СОТ скасує заявку Білорусі на вступ до організації. Адже країна дозволила російським військовим запускати ракети по мирних українських містах.

Четвертий пакет санкцій проти Росії

У ЄС повідомили, що ухвалили рішення щодо введення 4 пакету санкцій проти Росії. Каральні обмеження погодили з міжнародними партнерами.

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки,

– зазначили в Раді ЄС.

Каральні обмеження набудуть чинності, як тільки вони будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

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