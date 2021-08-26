Сотні фігур ще потрібно реабілітувати, – Ющенко про видатних українців

Віктор Ющенко заявив, що назвати найвидатнішого українського діяча дуже складно. Все через міфи довкола найдостойніших персон в історії.

"Українських історичних діячів слід реабілітувати", – Ющенко

Політик вважає, що питання про найвидатнішого українця слід ставити не президенту, а пересічним громадянам. Про це Ющенко заявив у інтерв'ю.

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Історія нашої держави дуже довго була об'єктом пропагандистських маніпуляцій. Ми досі не можемо позбутися історичних міфів довкола найбільш достойних персон української історії,

– пояснив президент.

Він наголосив на важливості декомунізації. Українці не збудують квітучу європейську країну, де в кожному райцентрі стоять увічнені радянські вожді.

"Подивіться, на пам'ятники, які стоять в центрі Києва. Яку історію країни вони розповідають? Якщо на бульварі Шевченка внизу – порожній постамент після Леніна, який там стояв аж до 2013 року. А в кінці бульвару Шевченка – Щорс на коні. А біля Арсенальної стоїть гармата, на місці пам'ятника класичним зрадникам – Іскрі і Кочубею", – розповів політик.

Ющенко пояснив, що з радянських часів ця гармата стояла на вшанування робітників заводу "Арсенал", які із зброєю побігли утверджувати комуністичну владу в Києві. Зараз на цьому ж пам'ятнику написали, що ця гармата – на честь українських військових, які тих повсталих робітників придушували 100 років тому: "Це абсурд! Хіба так робиться політика національної пам'яті?".

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Сотні фігур потрібно реабілітувати – гетьманів, очільників УНР, ЗУНР, Директорії, Карпатської Русі, всіх, хто впродовж сотні років прагнув побудувати незалежну Українську державу,

– наголосив Ющенко.

Кучма про найвидатнішого українця

Другий Президент України Леонід Кучма також не зміг назвати ім'я найвидатнішого українця. За його словами, спеціального приладу для вимірювання цього показника немає.

"Я цілком можу припустити, що ми не знаємо імені найвидатнішого українця – точніше, в нього мільйони імен", – сказав Кучма