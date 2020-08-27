В аеропортах різних українських міст перебувають сотні громадян Ізраїлю. Їх не пускають в Україну. Відомо, що хасидів тримають в аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя. На оприлюднених у мережі фото помітно, що деякі з них сплять на підлозі.

Громадян Ізраїлю тримають в українських аеропортах, повідомили брацлавські хасиди Об'єднаній єврейській громаді України.

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Наразі відомо, що хасидів не пускають в Україну з аеропортів Києва, Одеси, Запоріжжя. Схожу ситуацію незабаром очікують і у Львові.

У телеграмі PavlovskyNews пишуть, що хасиди перебувають без їжі та води.

Згідно з відео, деякі хасиди сплять на підлозі, в інших плачуть на руках діти,

– йдеться у повідомленні.



Хасидів не пускають в Україну, вони сплять на підлозі в аеропорту / Фото PavlovskyNews

В аеропортах тримають сотні хасидів: відео

Раніше з’явилася інформація, що ізраїльтян затримали у київському аеропорту. У Держприкордонслужбі зазначають, що затримань як таких не було, у паломників лише перевіряли документи й проводили з ними бесіди для з'ясування мети візиту.

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