Сотні хасидів перебувають в аеропортах України: деякі з них сплять на підлозі – фото, відео
В аеропортах різних українських міст перебувають сотні громадян Ізраїлю. Їх не пускають в Україну. Відомо, що хасидів тримають в аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя. На оприлюднених у мережі фото помітно, що деякі з них сплять на підлозі.
Громадян Ізраїлю тримають в українських аеропортах, повідомили брацлавські хасиди Об'єднаній єврейській громаді України.
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Наразі відомо, що хасидів не пускають в Україну з аеропортів Києва, Одеси, Запоріжжя. Схожу ситуацію незабаром очікують і у Львові.
У телеграмі PavlovskyNews пишуть, що хасиди перебувають без їжі та води.
Згідно з відео, деякі хасиди сплять на підлозі, в інших плачуть на руках діти,
– йдеться у повідомленні.
Хасидів не пускають в Україну, вони сплять на підлозі в аеропорту / Фото PavlovskyNews
В аеропортах тримають сотні хасидів: відео
Раніше з’явилася інформація, що ізраїльтян затримали у київському аеропорту. У Держприкордонслужбі зазначають, що затримань як таких не було, у паломників лише перевіряли документи й проводили з ними бесіди для з'ясування мети візиту.
Деталі В аеропорту Києва затримали понад сотню ізраїльтян: що трапилось
- Цього року традиційне святкування Рош ха-Шана, як і інших свят в інших релігіях, проходитиме в особливих умовах через пандемію коронавірусу.
- Український уряд спершу збирався заборонити хасидам в'їзд, але потім від цієї ідеї без пояснень відмовилися. Обійшлися спільним закликом України й Ізраїля до хасидів відмовитися від ідеї паломництва цього року.
- Втім хасиди вирішили не відмовлятися від такої ідеї. Максимум – це те, що цього року паломників буде менше, а люди з групи ризику в Умань не поїдуть.
- Паломники просять місцевим не перешкоджати їм, а натомість обіцяють інвестувати в Умань 100 мільйонів доларів. Тепер невідомо, чи все ж вдасться паломникам навідатися в Умань, оскільки 26 серпня уряд прийняв рішення про заборону в’їзду іноземців в Україну на місяць (з 29 серпня по 28 вересня).