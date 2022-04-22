"Сотні мільйонів доларів": майно окупанта використовуватимуть на ЗСУ та відбудову України

У ВРУ проголосували за законопроєкт, який дозволяє майно окупанта відправляти на потреби Збройних Сил України.

А також на відбудову країни. Про це розповів народний депутат Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу.

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Що передбачає законопроєкт

Ключова логіка законопроєкту така:

дуже важливо, щоб гроші, які Росія заробляла та зберігала в Україні, а також кошти колаборантів (вони теж підпадають під цю категорію), оперативно стягувались у бюджет.

Це не націоналізація, не конфіскація, не управління активами. Це достатньо швидке, але законне судове рішення,

– зазначив Юрчишин.

Тобто майно представників країни, яка напала на Україну, та тих, хто зрадив державу, одразу стягуватиметься у бюджет і використовуватиметься на потреби оборони та відбудови країни.

"Процедура проста. Список колаборантів ще формується та доповнюється", – додав нардеп.

Про яку суму може мовитись

Ця ініціатива діятиме лише на час воєнного стану.

"Якщо взяти тільки активи "лужніковської групи" в енергетиці (мовиться про низку компаній, які пов'язують з російським організованим злочинним угрупованням під назвою "Лужниковське" – 24 канал) – це мільйони, десятки, можливо, й сотні мільйонів доларів лише в активах", – сказав Юрчишин.

Не кажучи вже й, умовно, про фінанси "АльфаБанку" в Україні, додав він. Перші надходження до бюджету можуть бути в межах до 1,5 місяця з моменту підписання закону президентом.

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