Сотні поранених, – Верещук каже, що на "Азовсталі" перебуває понад 1000 українських воїнів

Попри те, що з маріупольського заводу "Азовсталь", попередньо, евакуювали всіх цивільних, там все ще залишаються українські військові. Серед них величезна кількість поранених.

Про це в інтерв'ю заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За словами Верещук, на "Азовсталі" перебувають понад 1000 українських бійців.

Сотні поранених. Є люди з серйозними пораненнями, які потребують термінової евакуації. Ситуація погіршується з кожним днем,

– наголосила Верещук.

На "Азовсталі" ще є цивільні

Попри те, що більшість цивільних евакуювали з "Азовсталі", всередині залишилося ще щонайменше 100 мирних жителів. Про це заявив помічник мера міста Петро Андрющенко.

"Крім військових, у сховищах "Азовсталі" залишаються щонайменше 100 мирних жителів. Однак це не зменшує щільність обстрілів з боку окупантів", – заявив він.

Російським військам досі не вдалося завершити окупацію Маріуполя, яка позбавить Україну важливого порту, дасть Росії сухопутний коридор до незаконно анексованого Кримського півострова та звільнить війська для бойових дій в інших місцях.

Раніше з'явилася інформація про те, що українській владі вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Варто зауважити, що евакуація з "Азовсталі" проходила важко й зокрема її могло б не статися, якби українські бійці не тримали оборону, оскільки окупанти порушували режим припинення вогню. Так 6 травня 3 українських воїнів загинули, намагаючись організувати евакуацію людей. Ще 6 отримали поранення.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Російські окупанти продовжують атакувати завод "Азовсталь" – єдине місце, де ворогу чинять опір захисники Маріуполя, і яке не вдалось взяти загарбникам.

Вранці 10 травня захисники, які перебувають на Азовсталі", повідомили, що впродовж минулої доби на територію заводу було здійснено 34 літако-вильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

На території заводу перебуває багато поранених. Українські захисники закликають провести процедуру extraction. Без цього, за словами морпіха Сергія "Волини", люди просто загинуть. Адже для лікування поранених нема ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би допомогти. Серед поранених є як військові, так і цивільні люди.

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