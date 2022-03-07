Сотні тонн: в Офісі Президента показали об’єми підтримки для постраждалих районів

Волонтери з усієї України допомагають постраждалим від російської агресії регіонам нашої держави. Вони везуть предмети першої необхідності та ліки, повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема понад 400 тонн гуманітарної допомоги вже направлено залізницею з Тернопільщини. Також гуманітарна допомога доставляється автотранспортом, інформує Тимошенко.

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Щоденно відвантажуються продукти харчування, їжа, вода, одяг,

– додав він.

Тим часом Миколаївська область отримала та передала людям понад 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни.

Ще 300 тонн гуманітарних вантажів надійшло на Луганщину. "Сьогодні продукти харчування передані мешканцям Лисичанська та Попасної", – зазначає Кирило Тимошенко.

Також у дорозі – вантажі з Івано-Франківської та Чернівецької області, додає він.

Заступник керівника ОП наголошує, що після розвантаження вантажів потяги залучаються до іншої місії – вони евакуюють людей з "гарячих точок" у більш безпечні західні регіони України.

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