Сотня "порушників" штурмувала кордон на Рівненщині: видовищні кадри тренувань

Українські прикордонники тренуються стримувати нелегальних мігрантів. 3 грудня вони провели навчальну операцію поблизу кордону з Білоруссю на Рівненщині.

Спеціальна прикордонна операція "Полісся" стартувала 23 листопада. Вона проходить у всіх 5 областях, які межують з Білоруссю: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

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Прикордонники дізналися про "загрозу прориву"

За легендою навчань, до прикордонників надійшла інформацію про десятки нелегальних мігрантів неподалік від українського кордону. Потенційні порушники направлялися до пункту пропуску "Городище". Про ризики їхнього масового прориву на територію України оперативно повідомили у Міжрегіональний координаційний штаб. Після цього на ділянку, яку могли "атакувати" біженці відправили групи стримування, кінологів, перекладачів-переговорників, медиків та інших фахівців.

На Рівненщині тренувалися стримувати порушників на кордоні / Фото МВС

"Порушники" ламали огорожу й кидали каміння

Водночас "нелегалів" розбили на групи: деякі намагалися прорватися через кордон у пункті пропуску, а інші – за його межами. Згідно з легендою, вони ламали огорожу, розпалювали вогонь й застосовували каміння, гілки та палиці. Учасники операції "Полісся" відпрацьовували різні алгоритми дій, аби захистити державний кордон.

Учасники операції отримали корисні вміння

Учасниками масштабної спецоперації "Полісся" є прикордонники, нацгвардійці, поліцейські, міграційники, співробітники СБУ та представники місцевої влади.

Полковник Владислав Бліндюк, який очолює Міжрегіональний координаційний штаб, подякував усім учасникам тренувань. Він підкреслив, що усі вони чітко виконували поставлені перед ними завдання. Завдяки напруженій підготовці, яка передувала навчання, кожен зміг зрозуміти свою роль. Полковник переконаний, що якщо виникне потреба реалізувати все це під час справжньої загрози, ці вміння допоможуть учасникам операції.

"Нелегали" прориваються через кордон: дивіться відео



Зазначимо, що напередодні така ж спецоперація пройшла на Чернігівщині. Силовики відпрацювали навички щодо дій під час реагування на різкі зміни обстановки. Ще раніше до кордону з Білоруссю на Житомирщині направили додаткові наряди поліції. Все це відбувається на тлі затяжної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.