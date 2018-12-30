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      Сотня Санта-Клаусів на велосипедах проїхалася центром Запоріжжя: яскраві фото та відео

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      Вулицями Запоріжжя проїхалися Санта-Клауси на велосипедах. Вони разом з сотнею інших новорічних персонажів влаштували у місті велозаїзд.

      До слова, він вже став традиційним. Так місцева велоспільнота вітає городян зі святами та вкотре нагадує про здоровий спосіб життя. 

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      Весела колона велосипедистів нагадує місту, що Новий рік – вже на порозі. Любителі крутити педалі закликають городян сідати на двоколісний транспорт. Учасниця велопробігу, бухгалтер Тетяна не уявляє свого життя без двоколісного.

      велосанти в запоріжжі
      Велосанти в Запоріжжі/фото zp.vgorode.ua

      Десь 300-400 кілометрів за 5-6 днів накатуємо. Велосипед – це наше життя. Я їжджу на роботу на велосипеді, я працюю головним бухгалтером. В нашому банку, в податковій мене вже сприймають нормально, коли я приїжджаю на велосипеді. Парковки немає. Я прямо в банк заходжу з велосипедом,
      – розповіла учасниця акції Тетяна Відлога.

      У багатолюдних місцях учасники новорічного велопараду зупинялися та влаштовували танці з піснями. А малечу частували смаколиками. Задоволеними були і дорослі, і малі. Окрім того, учасники акції переконливо розповідали, які саме позитивні зміни у їхнє життя приніс двоколісний.

      З появою велосипеда у мене з'явилося активне життя. Я побачила стільки місць красивих! Дізналася, що і в місті, і навколо Запоріжжя є сила-силенна просто неймовірно красивих місць, про які я навіть не знала раніше,
      – поділилась позитивним досвідом учасниця акції Тетяна Лотавра.

      велосанти в запоріжжі
      Велосанти розважали місцевих мешканців/фото zp.vgorode.ua

      велосанти в запоріжжі
      Також вктивісти розповіли про позитивний вплив велосипедів на їхнє життя/фото zp.vgorode.ua

      Запорізькі велосипедисти проводять таку акцію шостий рік поспіль – і вона вже стала однією з головних новорічних родзинок Запоріжжя. 

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Здорове життя Велоспорт
      Джерело: 24 канал
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