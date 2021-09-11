Соцгарантії для ветеранів і сімей загиблих: Зеленський підписав указ про грошові виплати

Володимир Зеленський підписав указ № 466/2021. Документ передбачає забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни, сімей загиблих військовиї, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів вжити заходів щодо соціального захисту згаданих категорій громадян. Він доручив забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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Зокрема мовиться про передбачення у держбюджеті на 2022 рік видатків на виплату грошової компенсації для отримання житлові приміщення. Це стосуватиметься осіб, які потребують покращення житлових умов серед:

сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення на війні;

осіб з інвалідністю I-II груп;

внутрішньо переміщених осіб, які є учасниками у війні на Сході;

сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення;

осіб з інвалідністю I-II груп, яку отримали внаслідок бойових дій на території інших держав.

Компенсацію отримають рідні "Небесної сотні"

Гроші для покращення житлових умов отримають сім'ї загиблих учасників Революції Гідності та родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України Також мовиться про осіб з інвалідністю I-II груп, одержаною внаслідок подій під час Майдану.

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Зеленський закликав уряд затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.