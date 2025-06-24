У поліції пояснили, наскільки небезпечні соцмережі для дітей під час війни

Наразі в Україні немає обмежень для дітей щодо користування соцмережами. Однак у поліції наголошують, що їх використання може бути небезпечним одразу в кількох вимірах.

Про це у матеріалі 24 Каналу розповів керівник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Василь Богдан.

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Чому соцмережі небезпечні для дітей

Полковник поліції детально пояснив, чому соцмережі можуть бути небезпечними для дітей. Зокрема, зазначив:

це питання емоційного здоров'я. Так, постійне порівняння себе з "ідеальними" картинками у стрічці, залежність від лайків, негатив у коментарях, – усе це впливає на самооцінку дитини. Ба більше, може спричинити тривожність, апатію чи навіть депресивні стани.

Загрози з боку зловмисників. Вербувальники, шахраї й онлайн-грумери активно використовують соцмережі. Дітей можуть змусити надавати особисті фото, залучити до протиправних дій, а ще маніпулювати, погрожуючи родині.

Також йдеться про кібербулінг. Адже часто саме в соцмережах діти стають жертвами цькування з боку однолітків чи сторонніх людей.

Є ризик залежності. Соціальні мережі побудовані таким чином, щоб "затягувати" увагу. Буває, що діти годинами буквально не можуть відірватися від телефона. Це шкодить сну, навчанню та стосункам з батьками.

Зверніть увагу! Діти мають бути в безпечному цифровому середовищі, а батьки повинні знати, з ким і про що спілкується їхня дитина онлайн. Соцмережі – лише інструмент, вкрай важливо навчити користуватися ним з розумом.

До речі, звернення до ювенальної поліції щодо загроз у соцмережах надходять постійно. Серед тем повідомлень, зокрема, можуть бути спроби вербування, коли дитині пишуть із пропозиціями зробити фото військових об'єктів або щось підпалити "за гроші". Також залучення до небезпечних спільнот, які пропагують самогубство, агресію й насильство.

Керівник управління ювенальної превенції вважає, що потреба в обмеженні доступу дітей до соцмереж дійсно існує, особливо для молодшого віку. Втім, йдеться не про повну заборону, а про усвідомлений, безпечний і контрольований доступ.

Соціальні мережі можуть бути корисними для розвитку чи спілкування. Однак використання їх без контролю несе за собою потужні ризики, – від втрати сну й концентрації до потрапляння в токсичне онлайн-середовище, булінг чи навіть вербування ворогом.

Важливо розуміти, що російські спецслужби активно використовують соцмережі як інструмент для вербування підлітків. За даними поліції, таких фактів уже чимало.

Основна платформа – Telegram, де створюють групи на кшталт "Підзароби", "Завдання", "Робота", "Феєрверки", "Знищ" тощо. Через них українським підліткам пропонують грошову винагороду за виконання протиправних дій. Зокрема, підпали авто військових, поштових відділень, фото об'єктів критичної інфраструктури, нанесення міток, передача координат тощо. Іноді дітям навіть пропонують встановити вибухівку чи передати інформацію про пересування військових.

У поліції пояснюють, що алгоритм простий. Так, зловмисник входить у довіру, апелює до грошей, або – що особливо небезпечно – до псевдопатріотичних мотивів. Можуть використовувати залякування чи шантаж. Підлітки нерідко не усвідомлюють, що за такі дії загрожує кримінальна відповідальність (з 14 років). Це зовсім не "гра" – це участь у діяльності, яка підриває безпеку держави.

На сьогодні до Національної поліції України вже звернулися майже 70 дітей, які стикнулися зі спробами вербування. І це означає щонайменше 70 врятованих дитячих життів, збережених доль і попереджених трагедій,

– розповів Василь Богдан.

Зараз ювенальна поліція разом зі СБУ й освітянами проводить широку інформаційно-просвітницьку кампанію. Так, поліцейські пояснюють дітям у школах і громадах, як розпізнати спробу вербування, куди звертатися в разі загрози, а ще – чому важливо не мовчати.

До речі, експерти акцентують на розпізнаванні маніпуляцій у Telegram, Instagram, Discord. Полковник поліції наголосив, що саме там найчастіше "працюють" ворожі куратори.