ЗСУ здобувають перевагу в повітрі: льотчик-інструктор пояснив тактику ударів по Криму

Росіяни рвуться в Запорізьку область, намагаються захопити її повністю та розширити сухопутний коридор, бо нині не можуть розгорнути систему ППО вглиб фронту. Як тільки ворог розміщує РЛС, по них прилітають українські засоби ураження.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що нинішня глибина фронту не дає змоги ворогу створити потужну систему ППО.

СОУ поступово лишають ворожу ППО без "очей"

В ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об'єктів ворога. Зокрема уразили радіолокаційну станцію 96Л6 із складу ЗРК "С-400" в Запорізькій області та "Небо-СВУ" у Криму. Зі слів військового експерта, однієї ракети достатньо, аби знищити цілу станцію.

Поки вони притягнуть нову станцію, пройде час, та й це обходиться у дуже великі гроші. До того ж у росіян їх не так багато. Їм доводиться знімати їх з якогось Стерлітамака, аби перекрити цей напрямок,

– пояснив Світан.

Зі слів полковника запасу, уражена російська РЛС "Небо-СВУ" – це радіолокаційна станція, яка здатна виявляти цілі на відстані до 400 кілометрів. Противник розміщує їх на висотах Криму, щоб бачити нижче до землі, аби не було "мертвої зони".

Але в них та сама проблема, ця станція світиться як новорічна ялинка. Її "змальовують" наші партнери, інформацію передають СОУ і туди летять засоби ураження, починаючи від крилатих ракет і закінчуючи дронами,

– озвучив Світан.

Військовий експерт наголосив, що нині ворог у безвиході: на Запорізькому, Херсонському напрямках і у Криму такі російські РЛС під прицілом. Це, як підкреслив Світан, гарний показник.

"Це називається початком завоювання переваги у повітрі. Він затягується, бо треба дістати всі РЛС з всієї російської території, щоб потім можна було долетіти 1,5 кілометра до Стерлітамака і щоб ніхто не побачив український дрон. При системному знищенні ми можемо повністю залишити без "очей" російську ППО всюди, окрім таких точок як Москва, Керченський міст і Валдай", – переконаний Світан.

