Російські війська почали тренуватися на гаубицях з КНДР, – Атеш

Російські війська почали тренуватися на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї. Це свідчить про брак артилерії в окупантів.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш". Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати зброю.

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Росіяни почали тренуватися на північнокорейських гаубицях

Як зазначив партизан зі збройних сил Росії, у Саратові на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

Зверніть увагу! За даними джерел 24 Каналу, на Далекому Сході Росії зараз готують близько 10 тисяч солдатів з КНДР. Їх можуть перекинути на прикордонні території, аби вивільнити російські війська.

Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що КНДР вже фактично бере участь у війні проти України. Йдеться не лише про передачу зброї. Тепер вони взялися і за людей. Населення з КНДР йде працювати на російські заводи та на поповнення особового складу Росії.