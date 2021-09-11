Союзникам НАТО було б важко продовжувати без США, – Столтенберг про операцію в Афганістані

Глава Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Європу проконсультували щодо ситуації в Афганістані й самі союзники б не впоралися. Водночас заклики європейців до військової автономії лише розділять Альянс та Європу.

За словами генсекретаря Північноатлантичного альянсу, адміністрація Байдена порадилася зі своїми союзниками щодо виходу з Афганістану. НАТО схвалило це рішення одноголосно ще в квітні 2021 року.

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З Європою проконсультувалися

Столтенберг наголосив, що консультації були "дещо штучними". Мовиться про те, що після того як США вирішили вийти, інші учасники Альянсу не змогли б справитися з ситуацією в Афганістані.

Іншим союзникам було б важко продовжувати без Сполучених Штатів. Це не був реалістичний варіант,

– підкреслив Столтенберг.

Глава НАТО зауважив, що розмови про окрему військову силу Євросоюзу розпочалися нібито після виходу США з Афганістану. Він вважає, що нове формування послабить трансатлантичний альянс.

Пропозиції щодо умовного виходу

Люди, знайомі з генсекретарем НАТО, підкреслили, що він не був задоволений рішенням президента Джо Байдена залишити Афганістан до 11 вересня без жодних умов. Столтенберг закликав "умовно вийти" з країни, щоб переконатися у тому, що "Талібан" вирішить ситуацію шляхом переговорів.

Сам очільник Альянсу не підтвердив цю версію, але зазначив, що сенсу переглядати квітневе рішення без зауважень союзників не було. Мовляв, союзники наполягали на політичному процесі, особливо після підписання президентом Дональдом Трампом у лютому 2020 року двосторонньої угоди з талібами.



Трамп уклав двосторонню угоду з талібами / Фото The New York Times

"Проблема полягала в тому, що таліби не хотіли вести переговори, якщо уряд у Кабулі буде частиною цих переговорів", – пояснив Столтенберг.

Відтак перед США постала серйозна дилема – вийти з ризиком повернення "Талібану" або залишитися й більше воювати та мати чимало жертв. Тому вирішили реалізувати квітневий план та переконатися в його найкращій реалізації.

Багато хто звинуватив Байдена в поспішній та хаотичній евакуації всупереч порадам вищих генералів. Однак генсек НАТО його підтримав та звинуватив у всьому уряд Афганістану.

Те, що ми побачили – це крах політичного та військового керівництва, що спричинило руйнацію усієї оборони проти талібів,

– заявив він.

Усі події ще аналізуватимуть вчені та експерти. Зокрема вони перевірять, чи вплинув відхід американських військових на рішення афганського уряду.

"Головний фокус має бути на тому, як зберегти здобутки у боротьбі з тероризмом та вивести людей з Афганістану", – наголосив Столтенберг.

Розкол між НАТО та ЄС – мета Москви

Після провалу операції в Кабулі, у ЄС закликали створити власні сили швидкого реагування. Планують сформувати силу на 5 тисяч військовослужбовців або більше, яку б могли "розгорнути" від 60 днів до року.

Глава НАТО завжди наполягав на збільшенні військових витрат від європейських союзників. Втім він зазначив, що розкол між ЄС та США не лише послабить НАТО, але й розділить саму Європу, що є давньою метою Росії.

"Будь-яка спроба створити паралельні структури послабить здатність працювати разом. Із обмеженими ресурсами нам потрібно запобігти дублюванню", – пояснив Столтенберг.

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