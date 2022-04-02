Україна хоче підписати договір, який гарантує безпеку нашої країни. Наші дипломати вимагають від гарантів негайного втручання у разі нападу.

Схоже на те, що міжнародний договір про гарантію безпеки України став ще на крок ближчим до реальності. Ще одна країна висловила готовність виступити гарантом нашої безпеки від нападу.

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Італія готова стати гарантом безпеки України

Як повідомив Давид Арахамія, Італія заявила про готовність виступати гарантом безпеки України. Це вже третя країна, яка є членом НАТО і готова підтримати концепцію посиленого нейтралітету, яку запропонувала наша переговорна група.

"Союзники України вірять в успішність нашої переговорної позиції, і це важливіше, ніж те, що хтось може написати собі у Фейсбуці. Наша держава б‘ється на всіх фронтах, дипломати закріплюють перемоги військових", – написав Арахамія.

Раніше готовність гарантувати безпеку України висловили Німеччина та Туреччина.

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