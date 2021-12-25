На COVID-19 в Україні захворіло менше людей, ніж за учора, але госпіталізацій більше

За попередню добу, 24 грудня, на коронавірус захворіли 5 276 українців. На жаль, від ускладнень хвороби померли 268 людей.

Добова статистика хворих

Серед усіх пацієнтів – 378 дітей та 90 медпрацівників. Це трохи менше, ніж днем раніше.

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А от госпіталізованих навпаки побільшало. Так, за минулу добу до лікарень потрапили 1 689 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Днем раніше – 1 646.

Натомість за цей час одужало 15 639 осіб.

Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 63 855 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 29 531;

методом ІФА – 5 477;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 847.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 908;

Вінницька область – 153;

Волинська область – 203;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 390;

Житомирська область – 117;

Закарпатська область – 193;

Запорізька область – 180;

Івано-Франківська область – 177;

Київська область – 362;

Кіровоградська область – 83;

Луганська область – 55;

Львівська область – 375;

Миколаївська область – 127;

Одеська область – 263;

Полтавська область – 308;

Рівненська область – 113;

Сумська область – 111;

Тернопільська область – 121;

Харківська область – 193;

Херсонська область – 41;

Хмельницька область – 218;

Черкаська область – 166;

Чернівецька область – 102;

Чернігівська область – 150.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700;

За весь час пандемії в Україні:Всього провели 6 656 395 ПЛР-тестувань.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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