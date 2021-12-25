На COVID-19 в Україні захворіло менше людей, ніж за учора, але госпіталізацій більше
25 грудня 2021 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За попередню добу, 24 грудня, на коронавірус захворіли 5 276 українців. На жаль, від ускладнень хвороби померли 268 людей.
Добова статистика хворих
Серед усіх пацієнтів – 378 дітей та 90 медпрацівників. Це трохи менше, ніж днем раніше.
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А от госпіталізованих навпаки побільшало. Так, за минулу добу до лікарень потрапили 1 689 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Днем раніше – 1 646.
Натомість за цей час одужало 15 639 осіб.
Темпи тестування в країні:
За добу в Україні провели 63 855 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 29 531;
- методом ІФА – 5 477;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 847.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 908;
- Вінницька область – 153;
- Волинська область – 203;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 390;
- Житомирська область – 117;
- Закарпатська область – 193;
- Запорізька область – 180;
- Івано-Франківська область – 177;
- Київська область – 362;
- Кіровоградська область – 83;
- Луганська область – 55;
- Львівська область – 375;
- Миколаївська область – 127;
- Одеська область – 263;
- Полтавська область – 308;
- Рівненська область – 113;
- Сумська область – 111;
- Тернопільська область – 121;
- Харківська область – 193;
- Херсонська область – 41;
- Хмельницька область – 218;
- Черкаська область – 166;
- Чернівецька область – 102;
- Чернігівська область – 150.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Увага! За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 642 314 осіб;
- одужало – 3 423 933 особи;
- летальних випадків – 94 700;
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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