Спалах чуми в Іркутській області: у Кремлі закликали "не слухати всіляких чуток"

У Кремлі прокоментували інформацію про можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області Росії, закликавши орієнтуватися лише на офіційні заяви. Водночас у регіоні вже ізолювали сотні людей та запровадили тритижневий карантин у кількох медустановах.

Пропагандистські медіа пишуть про карантинні обмеження терміном на три тижні, які запровадили у чотирьох лікарнях та одному пологовому будинку Іркутська.

Реакція Кремля на події в регіоні

Речник президента Росії Дмитро Пєсков закликав ігнорувати будь-які чутки навколо ситуації в області та спиратися лише на дані органів контролю.

"Саме на офіційну заяву Роспотребнадзору потрібно орієнтуватися, не слухаючи різні чутки, різні міркування. Є Роспотребнадзор, де працюють професіонали високого рівня в цій галузі. Дослухаймося до їхніх офіційних заяв", – заявив представник Кремля.

Попри офіційні запевнення про безпеку, у регіональних медустановах продовжують діяти протиепідемічні обмеження.

Слід нагадати, що перед цим масковий режим ввели на алюмінієвому заводі в Шелехові. Саме в цьому місті минулого тижня померла лаборантка Іркутського протичумного інституту Дар'я Шипілова, після чого під спостереження та на карантин помістили майже 200 осіб, які з нею контактували.

За даними місцевих медіа, причиною смерті жінки могло стати зараження легеневою чумою, однак офіційна влада це категорично заперечує. Згодом Роспотребнадзор оприлюднив звіт про нібито стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію в регіоні.