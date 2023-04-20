Меми створювали зі швидкістю світла: як українці відреагували на яскраві спалахи у Києві

Пізно ввечері 19 квітня мешканців Києві неабияк налякали спалахи світла та гучні звуки. Після цього оголосили повітряну тривогу. І поки усі гадали, що стало причиною, мережу заполонили меми.

Їх створили настільки багато, що якби дійсно прилетіли інопланетяни, то вони б просто не встигали всі їх подивитися. 24 Канал зібрав кумедні та цікаві реакції на спалах, який стався у Києві 19 квітня. І поки ми готували цю новину, твітер заполонило ще кілька сотень нових мемів.

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Жарти про інопланетян не закінчуються

Ясна річ, що більшість мемів стосувалися зв'язку з позаземними істотами. Воно й не дивно, адже оскільки цей спалах не був пов'язаний з ракетними або дроновими атаками, то єдина версія, яку можна було б бодай якось пов'язати зі спалахом, стосувалася саме НЛО.

Мовне питання актуальне завжди. Навіть, коли мовиться про зустріч з інопланетянами. До слова, впізнали кадр з популярного фільму?



Інопланетян просять говорити державною мовою / Скриншот

Як то кажуть, тема зустрічі з інопланетянами розкрита не повністю. Для чого нам "Сімпсони"? Наші мультики про козаків теж містять пророчі прогнози. От, до прикладу, ще раніше творці пророкували нам зустріч з позаземними істотами.



Зустріч з інопланетянами пророкували у мультфільмі / Скриншот



Ще один кумедний мем про зустріч з інопланетянами / сторінка Меланії Подоляк

Якщо ми вже заговорили про зброю, то не минулося й без кумедного мему, присвяченого їй. Адже хто його знає, чим там володіють інопланетяни. Можливо, вони мають щось, що дозволить створити океан замість Росії.



Інопланетян просять дати зброю / Фото з мережі

Якщо ж позаземні істоти не можуть дати нам зброю, то можуть бодай знищити Кримський міст. Ми ж небагато просимо. От зовсім трішки.



Інопланетян просять вдарити по Кримському мосту / Фото з мережі

Повернімося до мовного питання. Важливо, щоб інопланетяни були з нами на одній хвилі. Тож не дивно, що жарт про "скажи паляницю" органічно вписався у цю ситуацію.



Інопланетян просять сказати "Паляниця" / Фото з мережі

Яких вам іще потрібно доказів того, що до Києва прилітав НЛО? Нам здається, що це вже залізний аргумент.



У Києві зняли на дорозі НЛО / Фото з мережі

А потім уже Володимир Зеленський знімав чергове відеозвернення поруч з НЛО. А що? Може собі дозволити.



Зеленський знявся біля НЛО / Фото з мережі

У мережу виклали момент з десантом НЛО: дивіться відео

У Повітряних силах відзвітували про виконану робота та зробили важливе попередження для інопланетян.



ППО знищила НЛО над Києвом / Фото з мережі



Виїзд позаземним істотам віком від 18 до 60 років заборонений / Фото з мережі



Якби Золкін мав можливість поспілкуватися з НЛО / Фото з мережі



Нарешті стало зрозуміло, звідки готувалося "нападєніє" / Фото з мережі



Київ після візиту НЛО має такий вигляд / Фото з мережі



Тракторна бригада ЗСУ працює на повну / Фото з мережі



Тим часом по Києву шукають Альфа / Фото з мережі



А також розповідають, в чому зустрічати інопланетян / Фото з мережі

Не могли стриматися від жартів про те, що до України прилетів Термінатор і теж розгулює столицею. Надіємося, він уже встиг знайти форму та БТР і вирушив на фронт, щоб нищити ворога.



У мережі жартують про візит Термінатора / Фото з мережі



Ще трохи реакцій на яскравий спалах у Києві / Фото з мережі

І просто дуже гарна ілюстрація того, що сталося:

Наостанок залишаємо свіженький мем. У ньому відреагували на заяву NASA про те, що сяйво сталося не через падіння супутника. Тоді це вкотре підтверджує гіпотезу користувачів мережі, яку вони озвучували пізно ввечері 19 квітня.

*це жарт, ані редакція 24 Каналу, ані користувачі мережі не мали на меті образити почуття вірян.



Реакція мережі на яскравий спалах у Києві / Фото з мережі