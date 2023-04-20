Меми створювали зі швидкістю світла: як українці відреагували на яскраві спалахи у Києві
Пізно ввечері 19 квітня мешканців Києві неабияк налякали спалахи світла та гучні звуки. Після цього оголосили повітряну тривогу. І поки усі гадали, що стало причиною, мережу заполонили меми.
Їх створили настільки багато, що якби дійсно прилетіли інопланетяни, то вони б просто не встигали всі їх подивитися. 24 Канал зібрав кумедні та цікаві реакції на спалах, який стався у Києві 19 квітня. І поки ми готували цю новину, твітер заполонило ще кілька сотень нових мемів.
Читайте також Метеор, супутник чи "НЛО": все, що відомо про яскравий спалах над Києвом
Жарти про інопланетян не закінчуються
Ясна річ, що більшість мемів стосувалися зв'язку з позаземними істотами. Воно й не дивно, адже оскільки цей спалах не був пов'язаний з ракетними або дроновими атаками, то єдина версія, яку можна було б бодай якось пов'язати зі спалахом, стосувалася саме НЛО.
Мовне питання актуальне завжди. Навіть, коли мовиться про зустріч з інопланетянами. До слова, впізнали кадр з популярного фільму?
Інопланетян просять говорити державною мовою / Скриншот
Як то кажуть, тема зустрічі з інопланетянами розкрита не повністю. Для чого нам "Сімпсони"? Наші мультики про козаків теж містять пророчі прогнози. От, до прикладу, ще раніше творці пророкували нам зустріч з позаземними істотами.
Зустріч з інопланетянами пророкували у мультфільмі / Скриншот
Ще один кумедний мем про зустріч з інопланетянами / сторінка Меланії Подоляк
Якщо ми вже заговорили про зброю, то не минулося й без кумедного мему, присвяченого їй. Адже хто його знає, чим там володіють інопланетяни. Можливо, вони мають щось, що дозволить створити океан замість Росії.
Інопланетян просять дати зброю / Фото з мережі
Якщо ж позаземні істоти не можуть дати нам зброю, то можуть бодай знищити Кримський міст. Ми ж небагато просимо. От зовсім трішки.
Інопланетян просять вдарити по Кримському мосту / Фото з мережі
Повернімося до мовного питання. Важливо, щоб інопланетяни були з нами на одній хвилі. Тож не дивно, що жарт про "скажи паляницю" органічно вписався у цю ситуацію.
Інопланетян просять сказати "Паляниця" / Фото з мережі
Яких вам іще потрібно доказів того, що до Києва прилітав НЛО? Нам здається, що це вже залізний аргумент.
У Києві зняли на дорозі НЛО / Фото з мережі
А потім уже Володимир Зеленський знімав чергове відеозвернення поруч з НЛО. А що? Може собі дозволити.
Зеленський знявся біля НЛО / Фото з мережі
У мережу виклали момент з десантом НЛО: дивіться відео
У Повітряних силах відзвітували про виконану робота та зробили важливе попередження для інопланетян.
ППО знищила НЛО над Києвом / Фото з мережі
Виїзд позаземним істотам віком від 18 до 60 років заборонений / Фото з мережі
Якби Золкін мав можливість поспілкуватися з НЛО / Фото з мережі
Нарешті стало зрозуміло, звідки готувалося "нападєніє" / Фото з мережі
Київ після візиту НЛО має такий вигляд / Фото з мережі
Тракторна бригада ЗСУ працює на повну / Фото з мережі
Тим часом по Києву шукають Альфа / Фото з мережі
А також розповідають, в чому зустрічати інопланетян / Фото з мережі
Не могли стриматися від жартів про те, що до України прилетів Термінатор і теж розгулює столицею. Надіємося, він уже встиг знайти форму та БТР і вирушив на фронт, щоб нищити ворога.
У мережі жартують про візит Термінатора / Фото з мережі
Ще трохи реакцій на яскравий спалах у Києві / Фото з мережі
І просто дуже гарна ілюстрація того, що сталося:
Наостанок залишаємо свіженький мем. У ньому відреагували на заяву NASA про те, що сяйво сталося не через падіння супутника. Тоді це вкотре підтверджує гіпотезу користувачів мережі, яку вони озвучували пізно ввечері 19 квітня.
*це жарт, ані редакція 24 Каналу, ані користувачі мережі не мали на меті образити почуття вірян.