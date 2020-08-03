Одразу у двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили COVID-19. Ще одна віцемеркиня пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту.

Про спалах коронавірусу в одеській мерії стало відомо 3 серпня, повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в мерії.

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Хто захворів на COVID-19 в одеській мерії

На коронавірус захворів в.о. віцемера Дмитро Жеман . Хворобу у нього виявили 1 серпня.

. Хворобу у нього виявили 1 серпня. Діагноз COVID-19 підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана.

Також на самоізоляцію пішла ще одна віцемеркиня Світлана Бедрега. Незабаром вона повинна отримати результати ПЛР-тесту.

Цікаво, що до отримання позитивний результат ПЛР-тесту Жеман брав участь у масових заходах.

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