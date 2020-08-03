Спалах коронавірусу у мерії Одеси: два заступники Труханова хворі на COVID-19
Одразу у двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили COVID-19. Ще одна віцемеркиня пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту.
Про спалах коронавірусу в одеській мерії стало відомо 3 серпня, повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в мерії.
Важливо В Україні понад 73 тисячі людей захворіли на коронавірус: статистика в областях
Хто захворів на COVID-19 в одеській мерії
- На коронавірус захворів в.о. віцемера Дмитро Жеман. Хворобу у нього виявили 1 серпня.
- Діагноз COVID-19 підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана.
Також на самоізоляцію пішла ще одна віцемеркиня Світлана Бедрега. Незабаром вона повинна отримати результати ПЛР-тесту.
Цікаво, що до отримання позитивний результат ПЛР-тесту Жеман брав участь у масових заходах.
Актуально Мери міст не посилюють карантин у "червоній зоні": у МВС пригрозили відповідальністю
Коронавірус в Одесі: головне
- Станом на 3 серпня в Одесі підтвердили 3 482 випадки зараження COVID-19. З них 1 354 людини вже одужали, ще 48 хворих, на жаль, померли.
- Одеська область та місто Одеса потрапили до зеленої зони. МОЗ встановили, що у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах, а перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.
- Також в Одесі дозволили проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, а кінотеатри працюють із заповненістю на 50%.