Чи було падіння метеорита: у Держкосмосі відповіли, чому стався таємничий спалах над Києвом

У Державному космічному агентстві прокоментували, що саме трапилось на Київщині ввечері 19 квітня. За їхніми даними, мовиться про високоенергетичну акустичну подію.

Головний центр спеціального контролю Державної космічної агенції зафіксував високоенергетичну акустичну подію о 21:57 19 квітня 2023 року. Проте дані про можливий схід з орбіти американського супутника RHESSI не підтверджуються.

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Що бачили українці ввечері 19 квітня над Київщиною

У Державному космічному агентстві України пояснили, що розрахункове місце епіцентру вибуху – в Київській області.

Ця подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Проте інформація ще уточнюється.

Найбільш ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид,

– заявили в Державному космічному агентстві.

Що відомо про метеорит з потоку Лірид

В агентстві пояснили, що кожного року у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка й залишає метеорний потік Ліриди.

Ліриди – це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака – яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі",

– мовиться в повідомленні.

У Державному космічному агентстві пояснили, що метеорний потік Ліриди є одним з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до нашої ери.

Ліриди називаються від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

Ба більше, наразі Земля ще перебуває під шлейфом комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди. У нього наша планета потрапила 15 квітня 2023 року, вийде – 29 квітня 2023 року. Пік зорепаду – 21 квітня.

Що відомо про подію в Києві

Подібний випадок відбувся у Франції 13 лютого 2023 року. Тоді метеор впав над північною Францією, він згорів в атмосфері. Люди також побачили освічене небо, спалах також зафіксували очевидці та камери спостереження