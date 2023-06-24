Спалахнула пожежа: кадри з 24-поверхового будинку, що постраждав через падіння уламків у Києві
Джерело:КМВА
Окупанти знову атакували Київ ракетами вночі проти 24 червня. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на верхніх поверхах будинку в Солом'янському районі.
Згідно з уточненою інформацією, уламки впали на 24-типоверхову будівлю. Виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.
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Наслідки російської атаки
Спочатку керівник КМВА Сергій Попко повідомив про 2 постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізували. Мер міста Віталій Кличко пояснив, що пожежа виникла, найімовірніше, на 16-му поверсі. Втім, і на 17-му є пошкодження. Екстренні служби вже прямують на місце.Після 6:00 інформацію уточнили: кількість постраждалих зросла до 8. Двох довелося госпіталізувати. На жаль, виявлено також тіла 2 загиблих.
Постраждала й автостоянка
За даними КМВА, уламками пошкоджено біля 40 автомобілів, що були припарковані на стоянці. Наразі інших подробиць офіційно не повіломляли. На відео, опублікуваному військовою адміністрацією, видно наслідки атаки.
Стоянка у Києві, на яку впали уламки російських ракет: дивіться відео
Непроста ніч в Україні: росіяни знову атакували ракетами
- По всій Україні вночі проти 24 червня оголошували повітряну тривогу. Лише навколо Києва ППО виявила та знищила понад 20 ворожих цілей. Найімовірніше, це були ракети Х-101/555, які випустили з району Каспію стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
- У Дніпрі декілька будинків зруйновано вщент, повідомив мер міста Борис Філатов. Він також розповів про величезну вирву, яка утворила після вибуху. Все це – у приватному секторі, де не було жодної військової цілі.
- Також вибухи прозвучали у Харкові. Місцева влада заявила про влучання росіян у газову трубу. Спалахнула пожежа. Загалом у місті зафіксували щонайменше 3 "прильоти".
- Чули вибухи й у Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях. Сподіваємось, що це працювала ППО та чекаємо на офіційні дані.