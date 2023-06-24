Спалахнула пожежа: кадри з 24-поверхового будинку, що постраждав через падіння уламків у Києві

Окупанти знову атакували Київ ракетами вночі проти 24 червня. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на верхніх поверхах будинку в Солом'янському районі.

Згідно з уточненою інформацією, уламки впали на 24-типоверхову будівлю. Виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

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Наслідки російської атаки

Спочатку керівник КМВА Сергій Попко повідомив про 2 постраждалих. Одному надали медичну допомогу на місці, іншого госпіталізували. Мер міста Віталій Кличко пояснив, що пожежа виникла, найімовірніше, на 16-му поверсі. Втім, і на 17-му є пошкодження. Екстренні служби вже прямують на місце.

Постраждала й автостоянка

Після 6:00 інформацію уточнили:Двох довелося госпіталізувати. На жаль, виявлено також тіла

За даними КМВА, уламками пошкоджено біля 40 автомобілів, що були припарковані на стоянці. Наразі інших подробиць офіційно не повіломляли. На відео, опублікуваному військовою адміністрацією, видно наслідки атаки.

Стоянка у Києві, на яку впали уламки російських ракет: дивіться відео

Непроста ніч в Україні: росіяни знову атакували ракетами