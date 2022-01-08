Спалені будинки, розбиті банкомати, магазини та кафе: моторошне відео з Алмати

Під час сутичрк казахське місто Алмати перетворилось чи не на руїну. На вулицях впалені машини, розбиті банкомати, розкидані та розбиті магазини та заклади харчування.

Також у місті деякі магазини відкриті навстіж та розграбовані. На вулицях стоять люди зі зброєю.

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Місто Алмати майже повністю сплюндрували сутички

На кадрах помітно, як місто абсолютно розграбоване. На вулицях майже немає людей, зате добре помітні чоловіки зі зброєю, яким дозволили вбивати.

Окрім протестувальників, які висунули свої вимоги, у країні виявилось багато провокаторів та мародерів. Останні й посприяли хаосу в місті. Зокрема, вони вирішують поживитись, грабуючи крамниці під час сутичок й тоді, коли гинуть люди.

Місто Алмати майже повністю перетворилось на руїну: дивіться відео

Окрім того, видання "Радіо Азаттик" буквально напередодні повідомляло, що на вулицях помітили трупи. Зокрема тіла лежали:

в машині в канаві на перетині проспекту Назарбаєва та вулиці Сатпаєва;

навпроти будівлі за адресою вулиця Байсеїтової, 42.

лежало в машині на перехресті вулиць Сатпаєва та Жолтоксана.

Коротко про протести в Казахстані та Алмати

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня. Спочатку люди вимагали зниження цін на газ. Згодом – відставки уряд та висунули ще низку вимог.

5 січня уряд подав у відставку, з посади глави Радбезу пішов Нурсултан Назарбаєв.

Згодом президент країни Касим-Жомарт Токаєв попросив "Миротворців" ОДКБ сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози".

Так, у країну приїхали військові Росії та Білорусі. Їм дозволили застосовувати зброю.

Відомо, що гинуть люди. Вбивають навіть жінок та дітей – під час сутичок загинула 4-річна дитина.

У Алмати протестувальники захопили адміністрацію та аеропорт.

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