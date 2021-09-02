СПД в лідерах: радниця глави "Нафтогазу" сказала, чи погіршиться співпраця України і Німеччини

Після виборів у Німеччині позиції Берліна та Вашингтона щодо "Північного потоку-2" можуть змінитися. Це без сумнівів вплине і на Україну.

Відповідне питання залишається дуже важливим. Про це в ефірі 24 каналу сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.

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Позиція СПД – визначальна

За її словами, згідно із соціологічними оцінками, то СПД (соціалістична ліва партія) може отримати найбільшу кількість голосів.

СПД виходить в лідери. Наразі вона має більшу підтримку, ніж партія Ангели Меркель,

– наголосила Заліщук.

Це означає ймовірне формування коаліції, їхній претендент може стати канцлером. Тобто позиція партії буде визначальною щодо багатьох політик, зокрема щодо "Північного потоку-2".

Заліщук: Їхня політика може погіршити співпрацю

Раніше радниця голови "Нафтогазу" заявила , що "Північний потік-2" не запустять так швидко, як цього хоче Володимир Путін.

Як зауважила радниця голови "Нафтогазу", є ризик погіршення співпраці Німеччини і України. "Ми знаємо, що саме в партії СПД найбільше представників-лобістів, які просувають російський бізнес. Так їхня політика може погіршити співпрацю з Україною в контексті протидії з "Північним потоком-2", – зазначила Заліщук.

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