СПД в лідерах: радниця глави "Нафтогазу" сказала, чи погіршиться співпраця України і Німеччини
Джерело:24 канал
Після виборів у Німеччині позиції Берліна та Вашингтона щодо "Північного потоку-2" можуть змінитися. Це без сумнівів вплине і на Україну.
Відповідне питання залишається дуже важливим. Про це в ефірі 24 каналу сказала радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук.
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Позиція СПД – визначальна
За її словами, згідно із соціологічними оцінками, то СПД (соціалістична ліва партія) може отримати найбільшу кількість голосів.
СПД виходить в лідери. Наразі вона має більшу підтримку, ніж партія Ангели Меркель,
– наголосила Заліщук.
Це означає ймовірне формування коаліції, їхній претендент може стати канцлером. Тобто позиція партії буде визначальною щодо багатьох політик, зокрема щодо "Північного потоку-2".До речі! Раніше радниця голови "Нафтогазу" заявила, що "Північний потік-2" не запустять так швидко, як цього хоче Володимир Путін.
Заліщук: Їхня політика може погіршити співпрацю
Як зауважила радниця голови "Нафтогазу", є ризик погіршення співпраці Німеччини і України. "Ми знаємо, що саме в партії СПД найбільше представників-лобістів, які просувають російський бізнес. Так їхня політика може погіршити співпрацю з Україною в контексті протидії з "Північним потоком-2", – зазначила Заліщук.
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Головне про вибори в Німеччині
- За словами німецького політика Дітмара Барча, жодна партія під час виборів 26 вересня не наблизиться до необхідних 30%.
- За місяць до виборів у Бундестаг в лідери вийшли соціал-демократи, яких вважали аутсайдерами.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вболіватиме за того канцлера, якого обере народ.