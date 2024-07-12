Спека посилиться: чи буде в Україні +50 градусів

Надзвичайна спека накрила Україну. Подекуди температура вже перевищила +40 градусів, а в мережі навіть пишуть про +50.

Як довго ще буде така спекотна погода, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До речі Київ побив 3 температурні рекорди, але це ще не пік: коли буде найспекотніше

Чи можлива спека +50 градусів

За словами Птухи, очікується, що у вихідні й на початку тижня спека в Україні ще більше посилиться. Зокрема, буде +35 – +39 градусів у більшості областей.

Якщо сьогодні ще в більшості +35, то далі може бути +36 і +37 на вихідних, у понеділок, вівторок. В Одесі, Миколаєві та Херсоні, звичайно, скажімо так, "гірша" ситуація. Місцями надзвичайна спека по 40 – +41 градуси,

– наголосила синоптикиня.

Експертка додала, що така погода точно зберігатиметься до 17 липня. Можливо, навіть 16 числа в більшості регіонів буде така вже не така сильна спека, тобто +35 – +39, а +28 – +34 градуси. Тобто уже з вівторка потрохи почнеться невелике послаблення.

Птуха зауважила, багато користувачів публікують фотографії й пишуть про +50 – +60 градусів. Пояснила, температура, яка вимірюється метеорологами, – природна, навколишнього середовища, тобто приземного шару повітря.

Це температура, яка вимірюється на спеціально облаштованих метеомайданчиках, віддалених від будь-яких забудівель максимально, на скільки це можливо в сучасному світі.

На висоті 2 метрів розташовують спеціальна психрометричну будку з білими жалюзями. Всередині термометри або датчики, які фіксують температуру повітря, яка їх оточує.

Це дуже така репрезентативна, саме та реальна температура повітряної маси, яка надійшла на нашу територію. А ось те, що в місті, або біля будинків, або взагалі під прямими сонячними променями, там, звичайно температура може бути набагато вищою. Це абсолютно нормально,

– підкреслила експертка.

Додала, що в кожній точці міста температура буде трішечки різною. Тому що десь затінок, але додатково впливає асфальт, наприклад, або якісь будівлі, або ще щось, там просто сонце потрапило на термометр.

Представниця Укргідрометцентру наголосила, що температуру на побутових термометрах спрогнозувати неможливо. Ба більше, її ніхто у світі й не прогнозує. Прогнозують саме температуру повітряної маси в приземному шарі атмосфери на спеціально облаштованих майданчиках, щоб показники були репрезентативними.

Тому що ті температури, які по місту, – вони не репрезентативні. Не показують вплив людини, будівель, які нагрілися. Але, звичайно, якщо люди перебувають у місті, то ось цей тепловий ефект більше будуть відчувати. Тому міста в нас завжди називають островами тепла. Температура в середмісті вища там, де забудови, кам'яні джунглі,

– наголосила Наталія Птуха.

Температура на метеостанції відрізняється від домашнього термометра / Інфографіка Укргідрометцентру

Водночас експертка зазначила, що, в теорії, температура справді може перевищувати +50 градусів. Але в принципі та температура, яка прогнозується, вимірюється, – інша. І вже від неї відштовхуються.

"У всіх рекомендаціях, звичайно, враховано, якщо природна температура повітряної маси, яка звільнена від теплового впливу оточення, прямих сонячних променів, буде по +40, то, звичайно, ми розуміємо, які будуть високі значення температури в середмісті або під прямими сонячними променями. І тому розробляються рекомендації. Усе це враховано", – підсумувала синоптикиня.

Повне інтерв'ю з синоптикинею Птухоювийде на сайтівже зранку 13 липня. Дізнайтеся, коли похолодає, у яких областях прогнозують дощі та грози.