Чи буде в Україні пікова спека: яку температуру прогнозують до кінця літа
Джерело:Укргідрометцентр
Серпень плавно добігає кінця. Втім, останні дні літа ще потішать українців спекою.
Чи чекати пікової температури, яку погоду прогнозують синоптики до кінця місяця, розповідає 24 Канал.
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Чи буде ще аномальна спека у серпні
В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на три доби, з 27 до 29 серпня. Синоптики зазначили, що в суботу у західних, північних, у неділю й понеділок в Україні, крім східних областей та Криму, подекуди пройдуть короткочасний дощ і гроза.
Температура вночі 16 – 24 градуси, вдень 29 – 36. На Сході та Північному Сході країни, у вівторок і на Закарпатті 25 – 31 градус тепла,
– додали в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, 30 серпня у частині областей очікується до +33 градусів.
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Зауважимо, що раніше в інтерв'ю NV заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що зважаючи на глобальне потепління, це досить нормальні для нас значення, як і для Півдня до +35 градусів влітку і в серпні, зокрема.
Тобто це не можна назвати аномальною спекою, бо для України найвищі значення температури, особливо для Півдня і Сходу, це +40…+42 градуси, які були зафіксовані 12 серпня 2010 року в Луганську. Для Заходу максимуми — це +35…+38 градусів, для Києва абсолютний максимум +39, і він був зафіксований 20 серпня 1945 року,
– пояснила Голеня.
Додала, що ми цей рекорд ще не побили для столиці. Окрім того, "не перестрибнули" літо 2010-го року, коли був досить-таки тривалий період спеки, десь 20 днів.