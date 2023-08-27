Чи буде в Україні пікова спека: яку температуру прогнозують до кінця літа

Серпень плавно добігає кінця. Втім, останні дні літа ще потішать українців спекою.

Чи чекати пікової температури, яку погоду прогнозують синоптики до кінця місяця, розповідає 24 Канал.

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Чи буде ще аномальна спека у серпні

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на три доби, з 27 до 29 серпня. Синоптики зазначили, що в суботу у західних, північних, у неділю й понеділок в Україні, крім східних областей та Криму, подекуди пройдуть короткочасний дощ і гроза.

Температура вночі 16 – 24 градуси, вдень 29 – 36. На Сході та Північному Сході країни, у вівторок і на Закарпатті 25 – 31 градус тепла,

– додали в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, 30 серпня у частині областей очікується до +33 градусів.

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Орієнтовний прогноз на 30 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що раніше в інтерв'ю NV заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що зважаючи на глобальне потепління, це досить нормальні для нас значення, як і для Півдня до +35 градусів влітку і в серпні, зокрема.

Тобто це не можна назвати аномальною спекою, бо для України найвищі значення температури, особливо для Півдня і Сходу, це +40…+42 градуси, які були зафіксовані 12 серпня 2010 року в Луганську. Для Заходу максимуми — це +35…+38 градусів, для Києва абсолютний максимум +39, і він був зафіксований 20 серпня 1945 року,

– пояснила Голеня.

Додала, що ми цей рекорд ще не побили для столиці. Окрім того, "не перестрибнули" літо 2010-го року, коли був досить-таки тривалий період спеки, десь 20 днів.