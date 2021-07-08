В Україну йде сильна спека до +35 градусів: де очікувати аномалій
Джерело:Наталка Діденко у фейсбуці
Наприкінці тижня синоптики прогнозують в Україні сильну спеку. Подекуди позначки на термометрах піднімуться до +35 градусів.
Сильна спека до +35
Такі високі температури фіксуватимуть у східних регіонах. На решті території буде трохи прохолодніше.
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У п'ятницю (9 липня – 24 канал) дощів у нас не буде, проте, спека посилюється. Протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підійматимуться до +29...+33 градусів. Далі – вище,
– повідомила Наталка Діденко.
Вона зазначила, що вихідними, 10 – 11 липня, буде спектоно, особливо на Сході – до +30...+35 градусів.
Яка погода у столиці
У Києві в п'ятницю, 9 липня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря до +30 градусів.
Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті – на Петра й Павла, 12 липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме,
– додала синоптикиня.