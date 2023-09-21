Спека повертається: як довго ще буде тепло восени

Справжня осінь поки не поспішає приходити. Так, цього тижня погода порадує теплом у більшості областей. Цікаво, що стовпчики термометрів знову можуть сягнуть +30.

Синоптик Ігор Кібальчич пояснив, що на більшій частині Східної Європи переважатиме антициклональна діяльність. Теплі повітряні маси забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду із літніми температурними показниками.

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Коли пригріє до +30 градусів

Синоптик розповів, що упродовж тижня в більшості областей очікується тепла та суха погода. Зрідка у західних областях можливі короткочасні дощі. Вночі та вранці внаслідок підвищеної вологості повітря місцями спостерігатимуться тумани.

У четвер, 21 вересня, вплив антициклону зі сходу посилиться, тому збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14, вдень +23…+28,

– спрогнозував Кібальчич.

У п'ятницю буде без опадів, а температурний фон суттєво не зміниться. Мінімальна температура вночі сягатиме +9…+14 градусів, вдень повітря прогріється до +24…+29.

У суботу, 23 вересня, попередньо, без дощу. Вночі +10…+15, вдень +25…+30.

До речі, у неділю на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на крайньому Заході внаслідок впливу малорухомого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів. Вдень +26…+31, на крайньому Заході +19…+24,

– підкреслив синоптик.

Тож тепло буде ще щонайменше найближчі кілька днів. Якої погоди чекати в останній тиждень місяця, уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.