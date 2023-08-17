Чи довго ще буде спека в Україні: коли чекати похолодання

Цього тижня на території нашої держави спостерігатиметься переважно суха та спекотна погода. Коли ж чекати зниження температури, спрогнозували синоптики.

Найближчими днями в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Втім, подекуди знову пройдуть дощі, пише 24 Канал.

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Скільки ще днів буде спекотно

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вдень 17 та 18 серпня стовпчики термометрів сягатимуть +27...+33 градусів. Лише в Карпатському регіоні, вдень четверга в більшості західних областей короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 18 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що за попередніми розрахунками, стабільна спекотна погода протримається в Україні щонайменше до кінця цього тижня. Навіть трохи довше. Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що таку погоду обумовлює поле високого тиску, тобто антициклон. Його центр перебуває на північний схід від території нашої держави, втім, він доволі такий обширний. Тож впливає практично на всі регіони України. Дещо менше – у західних областях, де очікуються дощі. Однак, загалом переважатиме сухо та спекотна погода.

Температурні показники за таких умов практично протягом всього тижня будуть в межах +26…+33 градуси в денні години, а в нічні +14…+20. Це по всій території України. Вночі у південних областях традиційно дещо вище температура — на узбережжі до +23 навіть можуть бути значення в темний час доби,

– зазначила синоптикиня.

Вдень практично всюди очікується +26…+33 градусів. Найвищі показники – переважно на Півдні, Сході та частково у центральних областях. Загалом близько 30 градусів тепла буде по всій Україні.

Навіть трохи довше, ніж до кінця цього тижня, десь до Дня Незалежності. Можливо там вже трошечки буде коливатися, але загалом до 22 – 23 числа поки такі подібні синоптичні умови за тими прогнозами, які є в нас на сьогодні. Будемо на це розраховувати,

– підкреслила Наталія Птуха.

Додала, що ймовірна зміна синоптичної ситуації очікується після Дня Незалежності. Тоді вже може бути трохи більше опадів, а ще проходження окремих атмосферних фронтів. Втім, точніше буде відомо згодом.