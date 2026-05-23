Чи послабшає спека, і де прогнозують грози та дощі: прогноз погоди на 24 травня в Україні

Погода в Україні у неділю, 24 травня, буде мінливо хмарною. Спека частково послабиться, у частині областей – навіть дещо прохолодно. Подекуди такі умови супроводжуватимуться дощами та грозами.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 24 травня?

За даними Укргідрометцентру, протягом 24 травня у частині областей утримається нестійка погода. На південному сході країни, у Харківській та місцями Одеській та Миколаївській областях вночі будуть короткочасні дощі.

Удень синоптики прогнозують у вищезгаданих регіонах грози. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер здебільшого рухатиметься північним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, без шквалів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, у західних областях стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла, удень показники становитимуть від 21 до 26 градусів тепла.

Зверніть увагу! Через грози на південному сході та у Харківській області оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Згідно з попередженням, негода може спричинити ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +23...+25;

Ужгород +23...+25;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +23...+25;

Миколаїв +23...+25;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +23...+25;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +21...+23;

Полтава +23...+25;

Дніпро +23...+25;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +21...+23;

Харків +21...+23.



Прогноз погоди в Україні на 24 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода невдовзі?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця поточного тижня у частині областей антициклон спричинить здебільшого сухі умови, поки в інших регіонах через нестійку ситуацію в атмосфері прогнозують дощі та грози.

До кінця третьої декади травня, за даними Укргідрометцентру, в Україні не очікується надзвичайної спеки, як це прогнозують для низки європейських країн. Навпаки наразі синоптики передбачають незначне похолодання.