Чи послабшає спека, і де прогнозують грози та дощі: прогноз погоди на 24 травня в Україні
23 травня, 15:51
Оновлено - 15:52, 23 травня

Чи послабшає спека, і де прогнозують грози та дощі: прогноз погоди на 24 травня в Україні

Маргарита Волошина
Погода в Україні у неділю, 24 травня, буде мінливо хмарною. Спека частково послабиться, у частині областей – навіть дещо прохолодно. Подекуди такі умови супроводжуватимуться дощами та грозами.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 24 травня?

За даними Укргідрометцентру, протягом 24 травня у частині областей утримається нестійка погода. На південному сході країни, у Харківській та місцями Одеській та Миколаївській областях вночі будуть короткочасні дощі. 

Удень синоптики прогнозують у вищезгаданих регіонах грози. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер здебільшого рухатиметься північним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, без шквалів. 

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, у західних областях стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла, удень показники становитимуть від 21 до 26 градусів тепла.

Зверніть увагу! Через грози на південному сході та у Харківській області оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Згідно з попередженням, негода може спричинити ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +23...+25;
  • Миколаїв +23...+25;
  • Херсон +23...+25;
  • Сімферополь +23...+25;
  • Кропивницький +23...+25;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +21...+23;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +23...+25;
  • Запоріжжя +23...+25;
  • Донецьк +21...+23;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +21...+23.


Прогноз погоди в Україні на 24 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода невдовзі?

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що до кінця поточного тижня у частині областей антициклон спричинить здебільшого сухі умови, поки в інших регіонах через нестійку ситуацію в атмосфері прогнозують дощі та грози.

До кінця третьої декади травня, за даними Укргідрометцентру, в Україні не очікується надзвичайної спеки, як це прогнозують для низки європейських країн. Навпаки наразі синоптики передбачають незначне похолодання.

